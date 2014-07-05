Рядом со стадионом "Лужники" появится парковка на 100 мест

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Вокруг стадиона "Лужники" предусмотрена парковка на 100 мест, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В "Лужниках" парковки мы не планируем, у нас будет небольшая парковка на 100 мест, чтобы автобусы могли подъезжать", - сказал заммэра. Его слова передает Агентство "Москва".

Хуснуллин также добавил, что возможность остановки автобусов и личного транспорта вокруг стадиона будет предусмотрена ровно в таком объеме, которого требует ФИФА. Он подчеркнул, что основной приток посетителей стадиона будет доставляться метрополитеном.

По словам заммэра, в "Лужниках" будет 81 тысяча зрительских мест.