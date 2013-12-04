Депутаты проведут акцию по борьбе с незаконными парковками

в эфире радиостанции "Москва FM"

В центре Москвы насчитывается более 30 ведомственных парковок, организованных в местах общего доступа. С этим явлением нужно бороться, заявил муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник.

"Сейчас мы ведем подготовительную работу, а после организуем серьезную акцию. Надеемся, она принесет свои плоды, прежде всего с помощью общественного мнения", - сказал Будник в эфире радиостанции "Москва FM".

Самое большое скопление подобных парковок - около ГУМа, где ведомства захватили целый переулок и обычному автомобилисту невозможно припарковаться даже за деньги, отметил гость радиостанции.

Напомним, что с 25 декабря автовладельцы будут платить за стоянку в пределах Садового кольца. Всего на новых участках установят 350 паркоматов и 210 комплексов фото- и видеофиксации. Между Бульварным и Садовым кольцами появится более 13,2 тысячи машино-мест, а всего в зоне платной парковки их будет более 35,4 тысячи. Повысится также и плата за стоянку: час внутри Бульварного кольца обойдется водителям в 80 рублей, а в зоне между Бульварным и Садовым кольцами – 60 рублей.

Сейчас автомобилисты платят 50 рублей в час.

При этом месячный абонемент внутри Бульварного кольца будет стоить 16 тысяч рублей, годовой - 160 тысяч. В остальных районах зоны платной парковки абонемент на месяц можно будет купить за 12 тысяч, на год - за 120 тысяч рублей. При этом месячные и годовые абонементы на парковку будут действовать на шесть часов дольше – не с 8.00 до 20.00, как сейчас, а с 6.00 до полуночи.