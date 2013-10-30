Парконы, камеры, антикарманы: как борются с неправильной парковкой

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 ноября штрафовать водителей за неправильную парковку будет мэрия Москвы, а не ГИБДД. О том, как столичные власти борются с неправильной парковкой – читайте в материале M24.ru.

Пока город выписывает только штрафы за нарушения правил платной парковки. "Письма счастья" автомобилистам приходят от ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Штраф за парковку в зоне действия запрещающего знака в Москве составляет 3 тысячи рублей, а за неоплаченную – 2,5 тысячи.

В ноябре московских автомобилистов ждет еще одно нововведение: власти запустят 210 новых мобильных комплексов фотовидеофиксации. Они будут отслеживать не только нарушения правил платной парковки и стоянки на проезжей части, но и выезд на полосы для общественного транспорта, а также – в полуавтоматическом режиме – стоянку на тротуарах, трамвайных путях, в тоннелях и на местах для инвалидов.

Все парконы будут окрашены в бело-салатовую наклонную полоску. Яркая цветовая гамма позволит отличать их от других машин в потоке автомобилей. Кроме того, новая расцветка парконов должна сформировать позитивный образ сотрудников ЦОДД у автомобилистов. На сегодня из 110 парконов Москвы полосками пока обзавелись лишь 20. Однако постепенно будут перекрашены все машины. Для визуального выделения парконов на дорогах также планируют установить на крышах машин проблесковые маячки.

Парконы станут ярко-салатовыми и полосатыми

Один такой паркон обойдется бюджету в среднем в 500 тысяч рублей. Сегодня столичные улицы патрулирует 110 автомобилей марки Ford Focus и Hyundai Solaris, которые курсируют по 218 маршрутам, в основном, в центре Москвы, а также на существующих выделенных полосах. С появлением новых машин маршрутов станет в три раза больше.

Каждый паркон будет оснащен двумя камерами. Одна – черно-белая – станет фиксировать нарушения, а другая – цветная – будет выполнять функцию обзорной. По каждому нарушению она в качестве доказательной базы будет снимать видеофрагменты, которые планируется хранить не менее 72 часов.

ГИБДД Москвы сейчас тестирует стационарные камеры, которые будут фиксировать выезд на трамвайные пути. Кроме того, столичные власти в этом году планируют закупить поворотные купольные камеры, которые будут автоматически фиксировать парковку под углом и стоянку на островках безопасности. Кроме того, тестируется установка "парконов" на автобусы.

Ожидается, что за неправильной парковкой в столице будут следить не только "парконы", но и стационарные камеры. Московские власти планируют закупить поворотные камеры, фиксирующие стоянку под углом и на "островках безопасности". Один такой комплекс в качестве эксперимента некоторое время стоял на проспекте Академика Сахарова, где он патрулировал сразу 80 машино-мест. Потом камеру перенесли на Трубную площадь, где наблюдается хаотичная парковка.

Сейчас ЦОДД проводит обследование улично-дорожной сети на предмет постоянного размещения поворотных камер. Уже выбрано 17 мест, все они в центре Москвы, в основном, на площадях и у торговых центров.

"Московский патруль": Водителей хотят привлечь к общественным работам

Парконы патрулируют далеко не все площади в центре Москвы. Кроме того, некоторые автомобилисты ставят машины под углом, чтобы не попадать в зону действия мобильных комплексов, хотя по правилам дорожного движения машины должны парковаться параллельно краю проезжей части. Перпендикулярно и под углом можно стоять либо в парковочных карманах, либо под соответствующим знаком. Стационарные камеры будут фиксировать еще и нарушения парковки на перекрестках, в то время как парконы фиксируют нарушения только там, где есть знак "Стоянка запрещена".

Еще один способ борьбы с неправильной парковкой предложили депутаты столичного района Северное Бутово. За парковку на газонах автомобилистов хотят привлекать к общественным работам. Нарушителям предстоит ремонтировать подъезды, подметать улицы, а зимой - расчищать снег. Этот способ борьбы с автомобильным хамством предложили депутаты столичного района Северное Бутово. Так, для водителей предусматривается от 2 до 3 суток принудительного общественно-полезного труда.

Поскольку камерами видеонаблюдения оборудован лишь центр Москвы, депутаты предлагают выявлять автонарушителей с помощью общественных патрулей, набираемых из числа местных жителей. Они будут устанавливать нарушения правил парковки, а документировать их будет участковый полиции.

При этом в спальных районах столицы до конца года планируется организовать десятки парковок с помесячной оплатой, которые могут стать заменой "народным гаражам". Парковки будут предназначены в первую очередь для жильцов близлежащих домов.

В спальных районах появятся парковки с месячным абонементом

Столичная Госавтоинспекция также борется с водителями, закрывающими автомобильные номера, чтобы избежать штрафов и не оплачивать парковку. С сентября 70 инспекторов начали патрулировать московские улицы и снимать с регистрационных знаков бумагу, компакт-диски, наклейки и т.д. В первую очередь патрулируются платные парковки в центре города, где автовладельцы чаще всего"маскируют" свои номерные знаки.

Напомним, регистрационные знаки в России планируется оборудовать микрочипами. Таким образом можно будет идентифицировать автомобиль даже с заклеенным номером.

Кроме того, избавиться от незаконной парковки на остановках помогут специальные "антикарманы" для общественного транспорта - остановки, которые будут выступать на проезжую часть. Эксперимент планируется провести на Пятницкой улице в рамках реконструкции. Такие конструкции часто устанавливают в Европе, чтобы автобус следовал по прямой линии, не объезжая припаркованные машины. При этом легально парковаться автомобилисты смогут в 15 метрах от остановки.

Что касается платных парковок в центре города, начиная с октября автомобилисты могут оплачивать их, воспользовавшись терминалами QIWI. Кроме того, посредством терминалов можно пополнять счета личного кабинета Московского паркинга. Также оплатить парковку можно на сайте Visa QIWI Wallet и в мобильных приложениях для iOS и Android. До конца ноября более 150 терминалов мгновенной оплаты заработают в режиме паркоматов. Помимо терминала QIWI, автомобилисты могут воспользоваться услугами "Элекснет".

В сентябре паркоматы в центре столицы перевели на новое программное обеспечение. Это позволит более оперативно передавать информацию об оплате парковки и предотвращать возможные сбои. Обновленный сервис обеспечит более высокое качество услуг Московского парковочного пространства.