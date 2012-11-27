300 водителей лишились прав за нечитаемые номера

Автоинспекторы стали лишать водителей прав за нечитаемые номера

Автоинспекторы решили разобраться с нечитаемыми номерами. 300 водителей в Московской области уже лишились прав за то, что пытались "заретушировать" свои государственные знаки.

По словам полиции, массовое исправление номеров началась после установки на дорогах комплексов фото- и видеофиксации. Чтобы не платить штрафы, предприимчивые автомобилисты стирали часть букв или ставили сетку сразу на весь номер.

Еще больше ситуация обострилась, когда по городу начали ездить "парконы" - автомобили, фиксирующие нарушения правил стоянки. Теперь водители вешают на номера пакеты или ткань. Особо изобретательные люди, чтобы не вызвать подозрений, приклеивают к номерам опавшие листья.

В Госавтоинспекции предупредили, что за такие выходки можно на несколько месяцев остаться без прав.