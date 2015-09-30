Московский зоопарк с 1 октября будет закрываться на час раньше

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Московский зоопарк будет закрываться на час раньше с 1 октября. Это связано с сокращением длины светового дня, сообщает пресс-служба зоопарка.

"В связи с сокращением длины светового дня с 1 октября зоопарк закрывается на час раньше. Со среды мы будем работать до 18.00, после 17.00 входы в зоопарк закрываются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что руководство столичного зоопарка планирует обновить свой аудиогид голосом Николая Дроздова. Новые записи появятся у красных панд и шакалов. Об этом m24.ru сказала генеральный директор зоопарка Наталья Колобова. В пресс-службе пояснили, что новая озвучка появится в 2016 году.

"У нас уже есть аудиогид по зоопарку, скоро он обновится голосом Николая Дроздова. Гид также можно будет скачать на свое мобильное устройство", – отметила Колобова. Новый аудиогид появится в 2016 году, пояснили в пресс-службе. В пресс-службе зоопарка рассказали, что точно будут озвучены экскурсии о красной панде и шакалах.

Напомним, в прошлом году московский зоопарк запустил мобильное приложение с функцией дополненной реальности. Создание сервиса было приурочено к 150-летней годовщине парка, которое отмечалось в 2014 году. Приложение позволяет увидеть на экранах смартфонов зверей, которых пока нет в зоопарке, например бегемота или носорога.