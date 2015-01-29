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Город

29 января 2015, 16:01

К 70-летию Победы в Москве высадят 500 кустов сирени

парки озеленение города аллеи сирени Сирень Победы

Фото:ТАСС/Борис Кавашкин

К празднованию 70-летия Победы в Москве высадят сиреневые аллеи, сообщили M24.ru в мэрии. Всего в городе появится 500 новых кустов сирени. В частности, самую крупную аллею сделают на Поклонной горе. Кустарники будут высаживать в рамках проекта "Сирень Победы".

"Основной площадкой для данного проекта будет Парк Победы на Поклонной горе", - добавил собеседник M24.ru

Кроме того, планируется посадить кусты сирени в Химкинском лесопарке, на Осеннем бульваре, в Битцевском лесе, в Лианозовском питомнике и в парке "Северное Тушино".

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Собеседник M24.ru добавил, что 500 саженцев сирени сортов "Великая Победа", "Маршал Василевский" и "Капитан Гастелло" готова предоставить столице администрация Волгоградской области.

Напомним, масштабный проект "Сирень Победы" приуроченный к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовал в марте прошлого года на территории России, Украины и Беларуси. В год 70-летия Великой Победы более 6 тысяч кустарников украсят улицы 13 городов-героев трех стран.

Анатолий Федотов

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