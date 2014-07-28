Найденный на ВДНХ горельеф должен быть восстановлен - Собянин

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Сергей Собянин поручил заняться восстановлением найденного недавно на территории ВДНХ горельефа "Советскому народу, знаменосцу мира — слава!".

"Элементы должны быть восстановлены, потому что обрубленные головы - это не лучшая память о том, как мы бережем собственное искусство. Это действительно прекрасное здание и прекрасные залы. Когда люди сюда заходят, то с изумлением видят те объемы, ту красоту, которая здесь когда-то была", - цитирует мэра Москвы Первый канал.

Павильон "Центральный", где находится горельеф, откроется 1 августа. Тогда посетители смогут увидеть масштабное произведение "Советскому народу, знаменосцу мира — слава!", закрытое панелями с 1967 года. Автор горельефа — создатель монументов "Воин-освободитель" и "Родина-мать зовет" Евгений Вучетич.

У горельефа сложная судьба — открыли его в 1954 году, и на нем, среди прочих, был изображен Иосиф Сталин. Во время развенчания культа личности голову Сталина, как и головы нескольких других военачальников, убрали с фигуры и центрального знамени.



В главном павильоне будет находиться историческая экспозиция под названием "Главная выставка страны", охватывающая весь период – с открытия ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выставки) в 1939 году до сегодняшнего дня ВДНХ.

Напомним, 1 августа ВДНХ исполняется 75 лет. Выставочный комплекс готовится к этому событию, в том числе, занимается восстановлением павильонов.