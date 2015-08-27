В парках могут запретить жарить шашлык на своем мангале

Фото ТАСС/Владимир Астапкович

Мосгорпарк прорабатывает возможность запрета бесконтрольного приготовления шашлыков в парках, так как поступает много жалоб от местных жителей. Об этом m24.ru рассказала директор "Мосгорпарка" Марина Люльчук. В следующем году предлагается выбрать компанию-оператора, которая организует пикниковые зоны. По словам Люльчук, на данный момент самая тяжелая ситуация с неорганизованными шашлыками сложилась в парках "Борисовские пруды", "Ангарские пруды", "Фили" и "Парке 850-летия Москвы".

"Сейчас москвичи приходят гулять в парк, заниматься спортом, а рядом настоящий "балаган" с шашлыками, пакетами с едой и алкоголем", - сказала Люльчук.

По ее словам, власти планируют выбрать компанию-оператора, которая организует пикниковые зоны, поставит мангалы, скамейки и будет продавать шашлык, сырое мясо и другие товары для барбекю.

"Отдыхающие смогут купить готовый шашлык или взять в аренду мангал и купить мясо. За организацию процесса и чистоту пикниковой зоны будет отвечать оператор. Таким образом получится организовать культурный отдых, избежать стихийных костров с мусором и алкоголем в парках. Планируем это сделать в следующем году, сейчас прорабатываем возможные площадки", - сказала Люльчук.

Она добавила, что сейчас в некоторых парках можно приобрести корзины для "европейского пикника" с фруктами, сэндвичами и водой.



Что касается особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, особо охраняемых зеленых территорий Москвы, там разрешено разводить костер только на специально оборудованных площадках. Например, в Измайловском парке, Битцевском парке, Лосином острове и так далее.

В Москве можно жарить шашлык в специально отведенных местах во многих парках . К примеру, в парке "Измайлово", лесопарке "Кусково", в парке "Борисовские пруды" и в Серебряном бору. Разводить огонь и пользоваться мангалами в других частях парков запрещено. Нарушителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Даже если приготовление шашлыка разрешено, это не означает, что на дрова можно пустить стоящие рядом деревья. В качестве топлива позволено использовать только уголь, а за незаконную вырубку предусмотрен штраф от 5 до 200 тысяч рублей.Что касается особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, особо охраняемых зеленых территорий Москвы, там разрешено разводить костер только на специально оборудованных площадках. Например, в Измайловском парке, Битцевском парке, Лосином острове и так далее.



Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников сказал, что разговор о специально оборудованных зонах для шашлыков идет давно.

"Возможно несколько вариантов, как это лучше организовать. К примеру, можно сделать бесплатную аренду мангала для желающих пожарить самим. И продавать шашлык, чтобы была выгода для компании-оператора", - отметил он.

Введение оператора шашлычной зоны поможет сделать парки чище, уверен председатель российского межрегионального движения "Атимусор" Владимир Спирягин. "Парки, несомненно, станут чище. К сожалению, не все любители пикников также любят убирать за собой. Но ограниченная зона, в которой можно будет жарить мясо, безусловно, проблему решит", - пояснил он.

Одновременно с этим, по мнению Спирина, нужно будет усилить меры контроля, чтобы исключить установку мангалов вне специально отведенных зон. "Территории парков достаточно обширны, поэтому кто-то может просто прийти в отдаленный конец парка и начать жарить шашлыки. К тому же, нужно контролировать и охранять и сами площадки для пикников. Зачастую шашлык провоцирует употребление алкоголя, а это, в свою очередь, может привести к нарушению общественного порядка", - рассказал Спирягин.

Директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов считает, что инициатива "Мосгорпарка" поможет сохранению облика природных парков и его экосистем.

"Во многих парках стоят мангалы. Но довольно часто они уже старые, ржавые и прогоревшие. Из них выпадают горящие угли, что может привести к пожару. А если мангалы установят в специальной зоне, где за их состоянием будут следить, это снизит риск возникновения пожаров", - подчеркнул он.

По словам Пукалова, в первую очередь следует вводить оператора в таких парках, как "Борисовские пруды", "Измайлово" и "Кузьминки", так как они наиболее загрязнены от "хаотичных" шашлыков.

Собеседник m24.ru напомнил также, что, выезжая отдыхать на природу, важно помнить: не везде можно разводить костры. "Разжигание костров запрещено на особо охраняемых природных территориях, например, в Лосином острове. При этом мангалами пользоваться там тоже нельзя, они приравниваются к источнику открытого огня", - отметил Пукалов. Штраф за это нарушение составляет от 4 до 5 тысяч рублей.

Марина Курганская, Виталий Воловатов