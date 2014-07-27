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27 июля 2014, 12:36

Летние читальни открываются при 12 библиотеках САО

парки литература библиотеки дворы буккроссинг читальни

Фото: ИТАР-ТАСС

На севере столицы открываются 12 летних читален. Они появятся во дворах и парках, прилегающих к библиотекам номер 32, 44, 59, 61, 65, 66, 81, 105, 112, 117, 257. Также читальню откроет детско-юношеский библиотечный центр Виктора Драгунского, сообщает пресс-служба САО.

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Некоторые из читален уже открыли. Так, библиотеки номер 81 и 112 организовали площадку в парке на Ангарских прудах, библиотеки номер 32 и 66 - на Грушевой аллее возле Боткинской больницы. Здесь брать книги могут пациенты больницы.

Где-то читальни представляют собой небольшие шатры-павильоны, где-то - столики в зеленых уголках дворов. В части летних читален появятся точки буккроссинга. Выбранную книгу, если она предназначена для обмена, можно будет забрать с собой, оставив вместо нее любую другую.

Полки для обмена книгами появились на столичных вокзалах

Ранее M24.ru сообщал, что между павильонами "Цветоводство" и "Космос" на ВДНХ начала работать летняя читальня. Она представляет собой открытое пространство для чтения книг и буккроссинга.

Кроме того, более 60 московских библиотек организовали летние "веранды" для чтения. Там можно спокойно посидеть, почитать на свежем воздухе.

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