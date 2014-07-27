Участников "Зачарованного забега" в будет пугать "нечисть"

Участники "Зачарованного забега" преодолеют дистанцию в 5 километров

"Зачарованный забег" стартовал в парке "Сокольники". Участникам предстоит преодолеть 5 километров по пересеченной местности с препятствиями. На каждом углу их будут поджидать "мифические создания" - нечисть, зомби, ходячие мертвецы и другие замаскированные "конкуренты".

До начала регистрации каждому из гостей события нужно было решить, в какой лагерь отправиться. Можно было стать либо "нечистью", либо непосредственно бегуном.

"Нечисть" будет мешать бегущим дойти до финиша. Они собираются воровать специальные "ленты жизни", привязанные на поясах остальных участников. Чтобы дойти до финиша "живым", бегуну придется сохранить хотя бы одну ленту.

Стартовать бегущие будут группами по 20 человек каждые 2 минуты.