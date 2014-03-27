Первые фонтаны в столице запустят 4 апреля

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Сезон фонтанов стартует в Москве в ближайшие дни. Более 500 водных конструкций уже готовы к работе, сообщает телеканал "Москва 24".

Первые фонтаны в столице планируется запустить 4 апреля.

В пресс-службе ГБУ "Гормост" M24.ru сообщили, что сейчас фонтаны чистят, моют, приводят в порядок после зимы.

Телеканал "Москва 24" с высоты птичьего полета покажет запуск знаменитого комплекса фонтанов "Годы войны" на Поклонной горе. Корреспондент облетит на вертолете все водные конструкции от Кутузовского проспекта до Мемориального комплекса.

Напомним, что в прошлом году запуск фонтанов состоялся 30 апреля.