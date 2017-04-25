Трансляцию парада в честь Дня Победы организуют на всех праздничных точках

Фото: m24.ru
Прямую трансляцию военного парада в честь Дня Победы на Красной площади организуют на всех праздничных площадках и в парках города. Об этом на заседании президиума правительства столицы сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Военный парад на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие более 10 тысяч военнослужащих, также будет задействовано 100 единиц военной техники. Помимо Красной площади, День Победы будут отмечать на двух площадках ВДНХ – в парке "Останкино" и на площади перед главным входом на выставку, где выступит Академический ансамбля песни и пляски им. А.Александрова.
Также по традиции на Поклонной горе в 13:00 пройдет концерт симфонического оркестра Мариинского театра.
Также в этом году впервые в параде будет участвовать арктическая военная техника. На мероприятии представят зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА".
В воздушной части парада впервые задействуют многоцелевые истребители Су-30СМ. На них пилоты авиагруппы "Русские витязи" покажут легендарную фигуру под названием "Кубинский бриллиант". Всего в параде примут участие 72 самолета, для вылета будут использовать восемь аэродромов в разных регионах России.