Трансляцию парада в честь Дня Победы организуют на всех праздничных точках

Фото: m24.ru

Прямую трансляцию военного парада в честь Дня Победы на Красной площади организуют на всех праздничных площадках и в парках города. Об этом на заседании президиума правительства столицы сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Военный парад на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие более 10 тысяч военнослужащих, также будет задействовано 100 единиц военной техники. Помимо Красной площади, День Победы будут отмечать на двух площадках ВДНХ – в парке "Останкино" и на площади перед главным входом на выставку, где выступит Академический ансамбля песни и пляски им. А.Александрова.

Также по традиции на Поклонной горе в 13:00 пройдет концерт симфонического оркестра Мариинского театра.