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24 июля 2014, 13:07

В Московском зоопарке опровергли информацию о допстраховке посетителей

парки ЧП зоопарк страховки укусы

Московский зоопарк не будет предлагать посетителям допстраховки

Пиар-директор Московского зоопарка Анна Качуровская опровергла новость о том, что зоопарк собирается страховать посетителей от укусов, сообщает радио "Москва FM".

Сегодня "Известия" написали о том, что руководство зоопарка якобы обсуждает подобную идею, согласно которой в федеральный законопроект "О зоологических парках" может быть вписано обязательное страхование от несчастных случаев.

Анна Качуровская назвала эту информацию полным бредом и заверила, что уже сейчас все посетители застрахованы - страховка включена в стоимость входного билета.

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Несчастные случаи в Московском зоопарке не редкость. Например, в июле 2013 года обрушился помост для кормления жирафа, травмы получили 11 человек, включая троих детей. Один ребенок травмировал позвоночник.

Предыдущий громкий инцидент в Московском зоопарке с участием посетителей произошел в мае 2008 года. Тогда детский паровозик сошел с рельсов и перевернулся. В момент аварии в нем находились восемь малышей, шестеро получили незначительные травмы и царапины, а две девочки были госпитализированы.

Также известны случаи нападения животных в других российских зоопарках. Например, в июне 2013 года самка ягуара в Новосибирском зоопарке растерзала женщину, которая делала уборку в вольере.

В августе 2012 года в Благовещенске гималайский медведь из частного зверинца напал на 12-летнюю девочку, перелезшую через ограждение в зверинце. Ребенок остался жив, но получил значительные травмы головы.

В мае 2012 года в зоосаде "Приамурский" под Хабаровском белый медведь откусил два пальца посетительнице, кормившей его сухарями.

Сюжет: Как работает столичный зоопарк

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