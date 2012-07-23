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23 июля 2012, 17:01

Судьба парка "Измайлово" решается на публичных слушаниях

парки Измайлово Измайловский парк публичные слушания

ИТАР-ТАСС

Проект планировки природно-исторического парка "Измайлово" представлен на публичные слушания, сообщает префектура Восточного административного округа.

Собрание участников публичных слушаний состоится 23 июля в 18.00 по адресу: улица Верхняя Первомайская, д. 23А (здание ОАО «РЭУ-24» района Измайлово). Время начала регистрации участников – 17.30.

Как отмечается в сообщении, предложения и замечания могут быть высказаны участниками на собрании, а также записаны в журнале регистрации. Кроме того, с 12 по 19 июля информационные материалы по теме слушаний были представлены на экспозиции, расположенной в управе района Измайлово.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, на реконструкцию и благоустройство Измайловского парка по программе "Развитие индустрии отдыха и туризма" на 2012-2016 годы выделено 2,5 миллиарда рублей. Мэр поручил разработать комплексную программу развития парка. В парке планировалось отреставрировать площадь Мужества, организовать дополнительные пункты проката спортинвентаря, дополнительные детские площадки, отремонтировать входы в парк, восстановить лыжную базу, а также провести другие работы, напоминает РИА Новости.

Напомним также, что в 2012 году в столице планируется благоустроить 30 парков. Ранее столичный градоначальник призвал завершить эти работы до наступления осени.

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