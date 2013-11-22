В парке "Измайлово" сносят незаконно построенную оптово-розничную базу

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В парке "Измайлово" начали снос двухэтажного нежилого строения, где была незаконно размещена оптово-розничная база, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Земельный участок по адресу улица 16-я Парковая, владение 36А занимает площадь около 27,9 тысяч квадратных метров. Участок предоставлялся для размещения конно-спортивной базы, однако на деле на нем появилась оптово-розничная база. Компания, которая эксплуатировала здание, была проинформирована о сносе, однако к добровольному демонтажу постройки не приступила.

Решение об освобождении участка от незаконной постройки было принято в сентябре текущего года. С начала ноября на территории уже демонтированы морские контейнеры, постройки типа "бунгало" и здание туалета.