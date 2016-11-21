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21 ноября 2016, 19:21

Парк "Фили" открыл прокат зимнего инвентаря

парки Фили трасса прокат лыжи свежий воздух

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Прокат зимнего спортивного инвентаря открылся в парке "Фили", сообщает ТАСС. Для детей появились маленькие размеры коньков, лыжной обуви и лыж, рассказали в пресс-службе парка.

Зимний инвентарь можно арендовать в парках "Фили" и "Олимпийская деревня" по цене от 200 рублей.

Для посетителей парка в нынешнем зимнем сезоне откроются более 16 километров лыжных трасс, четыре катка и шесть тюбинговых горок. Детям будут доступны 14 детских площадок, "Городок аттракционов".

Молодым мамам с детьми обустроят две комнаты матери и ребенка. Здесь будет работать отопление, есть диван и стулья, столик для пеленания. В парке действует детский центр "Филиняня", где проходят занятия с малышами до семи лет.

ПКиО "Фили" на западе Москвы занимает площадь 280 гектаров. Ежегодно его посещают более 7,5 миллиона человек. На территории парка находятся Кунцевское городище, одно из древнейших укрепленных поселений Москвы XI века, ансамбль усадьбы Нарышкиных в Кунцеве XVII-XIX веков.


Ранее в ноябре заработал первый открытый каток в парке Горького. Он работает ежедневно с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. Площадь льда на катке составляет 18 тысяч квадратных метров. Посетителей обслуживают пять павильонов проката. Для нового сезона закупили 380 новых пар коньков, взять их можно будет без залога. Исключение составляет павильон № 5.

О главных мероприятиях зимы в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

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