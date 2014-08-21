В парках создадут детские комплексы с площадками для игр, образования и спорта

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Многофункциональные развивающие комплексы для детей собираются создать в столичных парках. Планируется, что на их площадках ребята смогут заняться спортом, поиграть, посетить образовательные занятия, сообщает пресс-служба Центра инновационного развития Москвы.

Работа по созданию первой мультипрофильной зоны уже ведется в главном парке столицы – Парке Горького. Детское пространство разместится неподалеку от Центрального входа, возле Пионерского пруда. Площадь территории, отведенной под детский комплекс, составляет 12,3 тысячи квадратных метров.

В данный момент здесь находятся три здания: одно из них ничем не занято, второе планируется снести, в третьем расположен образовательный центр. Последний планируется вписать в общую концепцию нового многопрофильного комплекса для детей.

До 30 октября любая российская или иностранная компания может предложить городу собственные решения по организации детского комплекса в рамках запущенного властями открытого запроса. В ноябре жюри оценит предложения, а в декабре объявит, какие решения стали лучшими. Отбирать работы будут, в частности, представители департамента культуры Москвы, Парка Горького, департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, Центра инновационного развития Москвы.

Планируется, что с помощью предложений от компаний будет сформирован каталог площадок, которые можно будет разместить в детском комплексе. Власти отмечают, что решения, представленные организациями, должны учитывать особенности детей с ограниченными возможностями – важно, чтобы пространство стало открытым и комфортным для передвижения на колясках и инвалидных креслах. Узнать, как поделиться своей идеей с городом, представители компаний могут здесь.

Напомним, что уже сегодня в парках столицы работают самые разные программы и центры для маленьких посетителей. Так, в "Сокольниках" открыт "Иннопарк", где дети могут проводить самые настоящие научные эксперименты. До конца августа здесь, кроме того, работает городской детский лагерь.

На территории парка искусств МУЗЕОН работает Школа юного велосипедиста, где малышей учат правильно держать равновесие и убеждают, что кататься на велосипеде совсем не страшно.