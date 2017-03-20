Первые пункты проката заработали в столичных парках

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Семь столичных парков открыли пункты проката летнего спортивного инвентаря, сообщает официальный порта мэра и правительства Москвы. Там можно арендовать велосипеды, роликовые коньки, самокаты и сегвеи. Прокат заработал в парке Победы, Измайловском, Перовском, Бабушкинском парках, а также в "Садовниках", "Кузьминках" и "Красной Пресне".

В остальных зеленых зонах столичного департамента культуры пункты откроются в течение марта–апреля. В "Сокольниках" их будут запускать с 1 апреля по 1 мая. С начала апреля также откроются пункты проката в Таганском парке и в "Северном Тушине". В парке Горького взять спортинвентарь в аренду можно будет с 1 мая.

Открывшийся прокат в парке Победы предлагает москвичам и гостям города покататься на велосипедах, вело- и электромобилях, самокатах и роликах. Для малышей есть понициклы. В парке "Красная Пресня" можно арендовать веломобили, электромобили для детей, ролики, самокаты и сегвеи.



Гироскутеры, велосипеды и ролики, детские электро- и веломобили дают на прокат в Измайловском парке. К началу летнего сезона здесь откроются пять дополнительных пунктов проката, где можно будет арендовать электросамокаты, сегвеи и даже фантастары. Это движущиеся лавочки с кольцами по бокам, они выполняют функцию колес.

В Перовском парке есть велосипеды, ролики, самокаты, двухместный электромобиль и детский одноместный электроквадроцикл. В апреле ассортимент пополнят гироскутеры и сегвеи.

Прокат велосипедов и веломобилей работает в Бабушкинском парке, с 1 апреля откроется пункт аренды электромобилей. Скейтборд, самокат и велосипед можно взять и в "Садовниках". Чуть позже станут доступны ролики.

Ассортимент в "Кузьминках" остался неизменным с прошлого года – доступны велосипеды, ролики, скейтборды и даже серфборды.

В парке Горького в 2017 году можно будет арендовать не только спортинвентарь, но и детскую коляску.

В саду "Эрмитаж" к 1 мая установят столы для настольного тенниса. Поиграть можно будет бесплатно, ракетки выдаются под залог.