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15 января 2015, 15:45

Купания на Крещение в Коломенском отменены

парки Коломенское заповедники Крещение крещенские купания

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Крещенские купания в Коломенском отменены, сообщает пресс-служба объединенного музея-заповедника "Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино". Такое решение связано с низким уровнем воды и недостаточной толщиной льда в Дьяковском пруду и в Москве-реке.

В то же время в Южном округе купания пройдут в Верхнем Царицынском пруду, расположенном в музее-заповеднике "Царицыно"; в Борисовских прудах в районе Братеево и пруду "Бекет" в Донском районе на Загородном шоссе.

Ранее M24.ru сообщало, что наблюдать за крещенским купанием в столице можно будет в режиме онлайн. Видеотрансляции с мест, где организуют купели, будет доступна на сайте "Окно в город". Власти планируют транслировать изображение с городских камер, выходящих на проруби и купели.

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По данным московского управления МЧС, всего в городе будет организовано 55 купелей, в трансляцию попадут 5 -10 из них.

Отметим, в Центральном округе можно будет окунуться только в деревянные бочки, которые поставят на Площади Революции. В акватории Новоспасского и Екатерининского прудов купаться будет запрещено, так как вода в них не соответствует санитарным нормам.

Сюжет: Празднование Крещения Господня

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