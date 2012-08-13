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13 августа 2012, 09:21

Распоряжения Лужкова о реконструкции гостиницы "Россия" отменены

парки реконструкция Юрий Лужков гостиница Россия власть Сергей Собянин

ИТАР-ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин признал утратившим силу ряд распоряжений и постановлений бывшего градоначальника Юрия Лужкова, касающихся реконструкции гостиничного комплекса "Россия".

Всего отменено шесть решений прежней городской администрации, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что оставшуюся подземную часть снесенной гостиницы и одноименного концертного зала на территории Зарядья в центре Москвы разберут в ближайшие месяцы.

В частности, будут демонтированы 1 тысяча 140 погонных метров ограждения. Работы будут выполняться "без выхода на проезжую часть".

Напомним, снос гостиницы "Россия" начался в 2006 году, основные работы завершились в 2010 году. Сейчас на месте гостиницы, согласно предложению Владимира Путина, предполагается разбить парк. По его мнению, строительство делового комплекса вблизи Кремля создало бы дополнительную нагрузку на центр столицы.

В июле Собянин сообщил, что создание парка в Зарядье начнется в 2013 году.

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