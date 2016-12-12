Фото: пресс-служба ВДНХ

Центральную аллею ВДНХ украсит 27-метровая елка-карусель и световая аллея площадью более 3,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба выставки.

Праздничную елку установят перед павильоном №1 "Центральный". Вершину дерева украсит золотая звезда, а на подиуме диаметром 20 метров сделают световые шары-скамейки.

Елка будет светиться яркими белыми шарами. Посетители ВДНХ смогут пройти по подиуму внутрь елки и посидеть там.

В основе оформления аллеи лежит эффект светового объема. Она протянется на 160 метров – от Главного входа до памятника Владимиру Ленину. Около 70 деревьев подсветят анимированными снежинками.

Над головами гостей ВДНХ засияет "Звездное небо". 100-метровая гирлянда площадью более 500 квадратных метров украсит аллею Космонавтов и Центральную аллею.

На ВДНХ открылся самый большой в Европе каток. Площадь ледового поля составляет 20 тысяч квадратных метров. Одновременно каток на ВДНХ вмещает 4,5 тысячи человек. В этом сезоне на ВДНХ собираются устраивать танцевальные мастер-классы, конкурсы и квесты. Малышей ждут уроки катания на коньках с веселыми учителями – персонажами любимых мультфильмов. Кататься на коньках здесь одновременно смогут более 4,5 тысячи человек. Для них подготовлены теплые раздевалки и пункты проката.

