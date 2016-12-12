Фото: пресс-служба ВДНХ
Центральную аллею ВДНХ украсит 27-метровая елка-карусель и световая аллея площадью более 3,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба выставки.
Праздничную елку установят перед павильоном №1 "Центральный". Вершину дерева украсит золотая звезда, а на подиуме диаметром 20 метров сделают световые шары-скамейки.
Елка будет светиться яркими белыми шарами. Посетители ВДНХ смогут пройти по подиуму внутрь елки и посидеть там.
В основе оформления аллеи лежит эффект светового объема. Она протянется на 160 метров – от Главного входа до памятника Владимиру Ленину. Около 70 деревьев подсветят анимированными снежинками.
Над головами гостей ВДНХ засияет "Звездное небо". 100-метровая гирлянда площадью более 500 квадратных метров украсит аллею Космонавтов и Центральную аллею.
В этом сезоне на ВДНХ собираются устраивать танцевальные мастер-классы, конкурсы и квесты. Малышей ждут уроки катания на коньках с веселыми учителями – персонажами любимых мультфильмов. Кататься на коньках здесь одновременно смогут более 4,5 тысячи человек. Для них подготовлены теплые раздевалки и пункты проката.