За участие в субботниках в парках москвичей наградят танцами и лекциями

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

"Нескучные субботники" пройдут в московских парках 16 и 23 апреля, сообщает пресс-служба Мосгорпарка. Во время уборки москвичей будут развлекать играми, танцами, квестами и забегами.

Среди развлекательных программ также планируются спортивные игры и уроки танцев, квесты и забеги, мастерские по изготовлению скворечников и лектории по здоровому питанию, диджей-сеты и фудкорты с уличной едой.

16 апреля субботники пройдут в Парке искусств "Музеон", Сокольниках, Таганском, Перовском, Кузьминках, Садовниках, Северном Тушино и Лианозовском парках.

В "Музеоне" принявшие участие в субботнике москвичи смогут посетить экскурсию по скульптурной коллекции, а также угоститься сэндвичами и кофе. В Сокольниках можно будет принять участие в посадке елей, а Таганский парк предложит посетителям после трудов сыграть в пинг-понг и фрисби, а также послушать лекции о здоровом образе жизни и правильном питании. Гости Петровского парка почувствуют себя космонавтами – для них проведут квесты переодетые в инопланетян артисты. А в Кузьминках можно будет потанцевать: здесь ждут на уроки буги-вуги, бразильской зумбы и современных танцев.

23 апреля количество парков, где проведут субботники, увеличится до 17. В Парке Горького пройдет мастерская уличного декора, на Красной Пресне – множество разных квестов, в Саду имени Баумана организуют маркет под открытым небом, а в Филях – эко-забег. Кузьминки в этот день устроят гастрономический субботник, в рамках которого пройдут кулинарные мастер-классы, а Измайловский парк устраивает субботник в стиле ретро.

С подробным расписанием "Нескучных субботников" можно ознакомиться на сайте Мосгорпарка.

Напомним, 16 и 23 апреля субботники пройдут по всей Москве. Предполагается, что в субботниках примут участие местные жители, коллективы учреждений и организаций, а также студенты и учащиеся.

Горожане будут сажать деревья и кустарники, обустраивать цветники, ремонтировать детские и спортивные площадки. Уборка и ремонт затронут цоколи и фасады зданий, входные двери, козырьки, подъезды, лестницы, подвальные и чердачные помещения.

В Москве отремонтируют дороги и нанесут дорожную разметку, приведут в порядок остановки общественного транспорта, помоют дорожные знаки и указатели. Кроме того москвичи приберутся на территориях, где в этом году разобьют 49 новых парков.