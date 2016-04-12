Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

12 апреля 2016, 16:20

За участие в субботниках в парках москвичей наградят танцами и лекциями

парки Петровский парк Музеон парк Кузьминки свежий воздух фестивали и праздники Парк Горького субботник

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

"Нескучные субботники" пройдут в московских парках 16 и 23 апреля, сообщает пресс-служба Мосгорпарка. Во время уборки москвичей будут развлекать играми, танцами, квестами и забегами.

Среди развлекательных программ также планируются спортивные игры и уроки танцев, квесты и забеги, мастерские по изготовлению скворечников и лектории по здоровому питанию, диджей-сеты и фудкорты с уличной едой.

16 апреля субботники пройдут в Парке искусств "Музеон", Сокольниках, Таганском, Перовском, Кузьминках, Садовниках, Северном Тушино и Лианозовском парках.

В "Музеоне" принявшие участие в субботнике москвичи смогут посетить экскурсию по скульптурной коллекции, а также угоститься сэндвичами и кофе. В Сокольниках можно будет принять участие в посадке елей, а Таганский парк предложит посетителям после трудов сыграть в пинг-понг и фрисби, а также послушать лекции о здоровом образе жизни и правильном питании. Гости Петровского парка почувствуют себя космонавтами – для них проведут квесты переодетые в инопланетян артисты. А в Кузьминках можно будет потанцевать: здесь ждут на уроки буги-вуги, бразильской зумбы и современных танцев.

23 апреля количество парков, где проведут субботники, увеличится до 17. В Парке Горького пройдет мастерская уличного декора, на Красной Пресне – множество разных квестов, в Саду имени Баумана организуют маркет под открытым небом, а в Филях – эко-забег. Кузьминки в этот день устроят гастрономический субботник, в рамках которого пройдут кулинарные мастер-классы, а Измайловский парк устраивает субботник в стиле ретро.

С подробным расписанием "Нескучных субботников" можно ознакомиться на сайте Мосгорпарка.

Напомним, 16 и 23 апреля субботники пройдут по всей Москве. Предполагается, что в субботниках примут участие местные жители, коллективы учреждений и организаций, а также студенты и учащиеся.

Горожане будут сажать деревья и кустарники, обустраивать цветники, ремонтировать детские и спортивные площадки. Уборка и ремонт затронут цоколи и фасады зданий, входные двери, козырьки, подъезды, лестницы, подвальные и чердачные помещения.

В Москве отремонтируют дороги и нанесут дорожную разметку, приведут в порядок остановки общественного транспорта, помоют дорожные знаки и указатели. Кроме того москвичи приберутся на территориях, где в этом году разобьют 49 новых парков.

Ссылки по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать