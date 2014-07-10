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10 июля 2014, 18:08

В парке Горького представили розу "Олимпийскую"

парки цветы ландшафт ЦПКиО имени Горького

На фестивале садов и цветов представили розу сорта "Олимпийская"


На фестивале садов и цветов Moscow Flower Show в парке Горького представили розу сорта "Олимпийская". Цветок получил название в честь Олимпиады в Сочи, сообщает телеканал "Москва 24".

"Крестной мамой" цветка стала знаменитая российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка и обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева. Часть средств от продажи этого цветка направят на благотворительность.

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На фестивале представлено 28 конкурсных садов. Кроме России, участвуют Великобритания, Франция, Италия, Германия, Венгрия, Украина и Эквадор.

Французы создали Версальский сад, британцы – сад в стиле "Алисы в стране чудес". Одна из экспозиций - сад "Мозаика" - рассчитана на незрячих посетителей, которые могут идти по путеводной нити, по пути встречая ароматные травы и фонтаны.

Жюри фестиваля возглавляет судья Королевского общества садоводов и телеведущий BBC Джеймс Александер-Синклер.

III Международный фестиваль садов и цветов проходит в парке Горького с 6 июля по 13 июля.

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