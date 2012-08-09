Снова "бьют часы на старой башне" в Коломенском

В парке "Коломенское" / Москва 24

Реставраторы привели в рабочее состояние памятник архитектуры XVII века - Часовую башню в Коломенском. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника "Коломенское".

Теперь часы на башне снова пошли. Каждые три часа с 9.00 до 21.00, помимо боя, часы играют мелодию виватного канта "Орле Российский", созданную неизвестным автором в XVIII веке. Это музыкальное произведение посвящено победе Петра I в Полтавской битве и исполнялось в XVIII веке по случаю официальных торжеств.

Ансамбль Передних ворот с Часовой башней был построен при царе Алексее Михайловиче в XVII веке, он являлся парадным въездом на Государев двор. В третьем ярусе ворот был установлен не сохранившийся до наших дней часовой механизм, изготовленный мастером Оружейной палаты Петром Высоцким. В проемах башни висели колокола часового боя.

В 30-е годы XX века, уже после создания в Коломенском музея-заповедника, на Передних воротах установили часовой механизм XIX века. Он был перевезен из Сухаревой башни, которую снесли в связи с реконструкцией Садового кольца. Механизм был отреставрирован, однако он проработал всего полвека, после чего часы встали.

Работы по восстановлению часового механизма продолжались более пяти лет.