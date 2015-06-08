Создавать систему городского проката самокатов пока не планируется - дептранс

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Столичный департамент транспорта пока не планирует создавать систему городского проката самокатов, сообщила Агентству "Москва" заместитель руководителя ведомства Алина Бисембаева.

"Возможно, самокаты стоит развивать как альтернативный вид транспорта. Может быть, имеет смысл начать смотреть, как это работает в парках, в досуговых зонах. Пока планов на развитие этого транспорта нет. То есть, сказать, что у нас есть готовый план, и мы сейчас начнем развивать самокаты, я не могу.

Пока таких идей нам в голову не приходило, мы активно развиваем именно велотранспорт. С учетом того опыта, который есть в европейских городах, велосипед становится огромной неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры, а самокат, по-моему, больше досуговая история", - рассказала Бисембаева.

Ранее глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников заявлял, что направил обращение к заместителю мэра по вопросам транспорта Максиму Ликсутову с предложением организовать в столице систему аренды самокатов по аналогии с городским велопрокатом.

Напомним, в настоящее время общая протяженность трасс для велосипедистов в Москве составляет более 200 километров.

Чтобы покататься на них, необязательно иметь свой байк – достаточно взять его напрокат – к июлю в городе будет около станций, где можно взять велосипед в аренду. Также прокат доступен в городских парках.

Самый крупный городской прокат находится на Ломононовском проспекте в районе Раменки, здесь доступны 18 велосипедов. Второй по вместимости пункт – на Покровке в Басманном районе, здесь их 16. По 15 единиц у шести пунктов, большая часть расположена в Гагаринском и Академическом районах.