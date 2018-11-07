Деревянная набережная и зоны воркаута: как преобразится центральный парк в Сколково

До конца года на территории инновационного центра Сколково завершится строительство центрального парка, а в ноябре возле пруда сделают набережную с деревянным покрытием, продолжат маршруты пешеходных и велосипедных дорожек. Об этом порталу Москва 24 сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, в Сколково формируется устойчивая, жизнеспособная и функциональная среда, в которой будет комфортно всем: бизнесменам, студентам, преподавателям, пациентам Международного медицинского кластера и молодым семьям с детьми.

Фото: пресс-офис ландшафтной компании Arteza

Петляющий маршрут

Сейчас на территории, входящей в инновационный кластер, создается пятикилометровый маршрут для пешеходов и велосипедистов. Системой дорожек объединят четыре парка в Сколково: центральный, семейный, детский и технопарк. Тропинки прокладывают не прямыми, а извилистыми.

"Структура дорожек вьющаяся, плавно перетекающая из одной тропинки в другую. Такая криволинейная сеть завлечет человека на длинную прогулку", – пояснил порталу Москва 24 главный архитектор проекта центрального парка Сколково, директор компании MADMA + MASA architects Хироки Мацура, автор и идеолог концепции благоустройства Садов Сколково.

Гладкий путь

Дорожки выложат ровными крупными плитками из бетона и гранита, причем подгонят их друг к другу так, что весь маршрут получится без швов и стыков.

Фото: пресс-офис ландшафтной компании Arteza

"Мы предложили дорожки выложить крупномасштабной плиткой без фаски, то есть без скошенных краев, за счет этого элементы мощения плотно будут прилегать друг к другу и создадут ощущение бесшовности покрытия. По такой плитке комфортно пройдет даже девушка на каблуках и мама с коляской", – рассказала порталу Москва 24 главный архитектор ландшафтной компании Arteza Валерия Савиных.

В будущем году гости Сколково смогут гулять по четырем паркам: центральному, детскому, семейному и технопарку. Сейчас благоустраиваются более 14 гектаров парковой зоны. "В новые сады инновационного кластера в ближнее Подмосковье смогут приехать все желающие, они будут открытыми", – отметила Савиных.

Жизнь вокруг пруда

Отправиться в путешествие по паркам можно будет от набережной пруда в центральном парке. По словам Валерии Савиных, вокруг пруда создаются кольцевые пешеходный и веломаршруты. Они берут старт от гранитной набережной, расположенной напротив офисного здания Гиперкуб в Сколково. Ближе к воде площадь набережной переходит в ступени, покрытые деревянным настилом.

Центральный парк в Сколково. Фото: пресс-офис ландшафтной компании Arteza

"Последняя ступенька подходит к воде очень близко, на нее можно сесть и ногами достать до воды", – отметила архитектор, предупредив, что купание в пруду запрещено.

Пруд в Сколково был создан еще до того, как эту территорию отдали под инновационный центр. За прошедший год водоем преобразился: рабочие убрали мусор, очистили от ила акваторию и укрепили берега, посадили водные растения, а в очищенную воду запустили рыбок.

Кольцевая прогулка

От набережной Гиперкуба по часовой стрелке путь поведет на деревянный настил. Широкая полоса с ограждением вдоль воды огибает пруд с юга. Затем настил разделяется на две тропинки: левая уводит в лес, а правая – к воде. В лесу стоят несколько детских площадок.

"Здесь найдут занятие дети разных возрастов, а взрослые смогут заняться спортом на площадках воркаута и фитнес-тренажерах на улице", – пояснила Валерия Савиных.

Фото: Фото: пресс-офис ландшафтной компании Arteza

Лесная тропинка возвращается к пруду и выводит по мостику к первому павильону, расположенному на полуострове. Павильон площадью 230 метров сделали полностью стеклянным, чтобы наслаждаться видами парка и водной гладью можно было в любую погоду. Перед ним у воды построили площадку с деревянным настилом.

"Здесь можно постоять, насладиться прохладительными напитками, а при желании арендаторов деревянный пирс превратится в танцплощадку. Павильон с деревянной площадкой строился под аренду, в нем отдохнуть или отметить праздник сможет компания до 60 человек", – рассказала архитектор.

От павильона тропинка уходит к мосткам, проложенным по воде, а затем выводит пешехода к берегу. Пройдя немного вдоль пруда, можно вернуться на набережную Гиперкуба – кольцевой маршрут заканчивается именно там.

Строительство центрального парка, по словам Валерии Савиных, практически завершено, осталось посадить деревья и кустарники. "Новые саженцы сейчас добавляем к тем деревьям, которые уже росли. Все здоровые деревья сохранили, проведя лишь санитарную чистку", – отметила она, добавив, что в парке высадили многолетние злаки, травы и кустарники.

На колесах

Отправиться на прогулку по парку можно будет и на велосипеде. Проложенную велодорожку в центральном парке включили в общую сеть веломаршрутов по Сколково. Во втором павильоне с 2019 года планируют организовать велопрокат.

Фото: пресс-офис ландшафтной компании Arteza

Он стоит в отдалении от пруда. Из павильона открываются виды на цветники, зону отдыха и небольшой лесной массив. Архитекторы планировали отдать его спортсменам.

"Изначально предполагали, что там будет велопрокат и зал для занятий йогой, но решение – за руководством центра "Сколково", – подчеркнула Валерия Савиных.

Ориентир по цвету

От центрального парка извилистые тропинки поведут к детскому парку, где создали четыре цветные зоны: красную, синюю, желтую и розовую. Причем в соответствии с цветом сделали оборудование, бетонное покрытие и даже цветочное оформление.

"Например, синюю площадку засадили синими ирисами", – сказала представитель ландшафтного бюро Arteza. Кстати, детскими площадками уже активно пользуются, сюда приходят дети из близлежащей школы.

Фото: пресс-офис ландшафтной компании Arteza

Пикник в кругу семьи

Из детского парка можно отправиться на тихий отдых в семейный парк и устроить пикник. На уютной поляне можно запустить воздушного змея, а потом посидеть за столом в беседке. В семейной зоне, по словам Валерии Савиных, создавали радужную атмосферу. Сорта растений, цветущих с апреля по октябрь, здесь высаживали криволинейными полосками. Вообще территория семейного парка поделена на две зоны.

"В этом году сделали первую очередь, а ко второй приступят в ближайшем будущем", – пояснила собеседница портала Москва 24.

Шумная поляна

Проект Технопарка. Фото: пресс-офис ландшафтной компании Arteza

За зрелищами гости Сколково будут отправляться в технопарк. Здесь создается большая поляна для массовых мероприятий, ярмарок и концертов. Сейчас поверхность поляны мостят гранитной плиткой, после этого на ней начнут монтировать модульные павильоны под проведение ярмарок. Остальная площадь технопарка изменила рельеф, он стал холмистым.

"Добавили плоскому полю рельефа и сложности горизонта – сделали из почвы насыпные холмы. Самый высокий – четыре метра, остальные высотой поменьше", – рассказала Валерия Савиных.

Сколково близко

Фото: Фото: пресс-офис ландшафтной компании Arteza

На отдых в парки Сколково приехать можно на машине: у инновационного кластера есть большая гостевая парковка. Кроме того, из Москвы сюда ходят автобусы и маршрутки, а в следующем году можно будет добраться еще и на электричке.

Расположенную в полукилометре железнодорожную платформу Трехгорка перенесут ближе к инновационному центру Сколково. От нее неспешным шагом до садов, по словам главного архитектора проекта, всего пятнадцать минут.