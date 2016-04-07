Молодоженам предложат прокатиться на хаски по ВДНХ

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Молодоженам на ВДНХ предложат покататься на ездовых собаках, а гостям – пройти городские квесты. Об этом m24.ru рассказала советник коммерческого директора ВДНХ, курирующая работу Дворца бракосочетаний, Аделина Шелудько. В программу проведения свадеб на 2016-2017 годы во Дворце бракосочетания ВДНХ включат интересные дополнительные услуги. Гостям предложат пройти квест, для жениха с невестой готовы нарисовать "семейный портрет" невидимыми красками или устроить шоу рисунков на песке. В зимнее время участники свадебной церемонии смогут покататься на упряжке северных ездовых собак хаски или встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для молодых могут запустить специальный свадебный сайт.

"Кроме экскурсионных программ по территории ВДНХ, включающих два свадебных маршрута, у нас существует порядка 50 вариаций дополнительных услуг", – пояснила Шелудько.

По ее словам, среди всех дополнительных услуг есть уникальные, разработанные свадебным агентством специально для ВДНХ. "Свадебный квест, звездное шоу "Первый семейный портрет", семейный герб, лазерный фильм о любви, портрет из сотен фотографий, свадебный сайт, история происхождения фамилий и другие. В зимнее время предложим катание на собаках хаски в упряжке, – пояснила Шулудько. – Все услуги нужно заказать заранее".

Свадебный квест – это квест для гостей молодоженов по знаменитым свадебным площадкам Москвы и области, который гости смогут пройти, пока жених и невеста заняты фотосессией. "В ходе звездного шоу "Первый семейный портрет" художник рисует портреты невидимыми красками на холсте, затем посыпает холст золотой пудрой, и вмиг проявляется портрет молодоженов", – пояснила Шелудько.

Также специалисты могут создать свадебный сайт, который "поможет составить список гостей, разослать приглашения, разумно выбрать подарки, разместить схему проезда до места проведения торжества, своевременно информировать гостей и многие другие вопросы решать оперативно".

Кроме того, сейчас идет разработка шоу рисунков на песке. "Шоу рисунки на песке разрабатывается, это мы запустим через две недели", – отметила представитель ВДНХ.

Цена на дополнительные услуги варьируется от 4 до 18 тысяч рублей в зависимости от объема затрат организаторов. "Если масштабный свадебный квест будет захватывать Москву и Подмосковье, то это обойдется в 15-18 тысяч", – заключила собеседник m24.ru.

25 февраля 2016 года Дворец бракосочетаний на ВДНХ отметил 25 февраля 2016 года Дворец бракосочетаний на ВДНХ отметил двухлетний день рождения . За два года на территории выставочного центра в брак вступили 3500 семей , более 2200 заявлений на регистрацию брака поступило на 2016 год. За время существования Дворец бракосочетаний на ВДНХ организовал множество тематических мероприятий и церемоний для молодых супругов. В число наиболее ярких торжеств входят 50-летняя годовщина супружеской пары, а также бракосочетание выпускников аспирантуры Московской консерватории в международный день музыки. Дворец бракосочетаний на ВДНХ располагается в помещении № 421, построенном еще в 1939 году советским архитектором Николаем Колли. В здании есть деревянный зал на 100 человек, планировка которого разработана Всесоюзной академией архитектуры для северных районов СССР. С внешней стороны постройка оформлена в стиле русского зодчества XVII века. Всего в Москве действует 5 дворцов бракосочетаний и 26 отделов ЗАГС. Столичные молодожены могут подать заявление о регистрации брака в один из них. Это можно сделать лично или через портал госуслуг. При этом необходимо оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Заявления принимаются не менее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты бракосочетания. Жители столицы также могут зарегистрировать брак в любом природном парке Москвы. Кроме того, пожениться можно на территории десяти исторических и культурных достопримечательностей Подмосковья, среди которых дом-музей Петра Чайковского в Клину, усадьба Мараевых, музей-заповедник Антона Чехова "Мелихово" и другие. В 2016 году может начать свою работу подвесной ЗАГС на Живописном мосту.





Организатор свадеб Галина Шаповалова считает, что дополнительные свадебные услуги на ВДНХ заинтересуют молодоженов, особенно зимние развлечения. "В отличие от лета зимой нет особого выбора в том, чем разнообразить свадьбу и "выделиться" на фоне других, потому что на улице холодно. И почти нет возможности для фотосессий на воздухе, – отметила она.

По ее словам, многие пары могут заинтересовать именно традиционно русские обряды. "У нас очень много европейских традиций в проведении свадеб и не так много русских. Мне кажется, что идея с Дедом Морозом и с Снегурочкой замечательная – эти персонажи являются традиционными русскими символами", – заметила Шаповалова.

Собеседница m24.ru добавила, что при проведении свадеб нужно позаботиться о развлечении для гостей. "Свадебный квест будет развлечением для гостей во время прогулки, и они не будут "мешать" молодоженам", – заключила она.

Свадебный эксперт Ксения Афанасьева говорит, что молодожены, вступающие в брак летом, любят индивидуальные праздничные программы. "Пары боятся каких-то повторений и стандартных, конвейерных программ, поэтому летом они склоняются к индивидуальным программам и придумывают свои развлечения. Причем часто в том месте, где у них уже будет банкет, чтобы исключить поездки по городу", – подчеркнула эксперт.

Афанасьева добавила, что сейчас в основном гостей приглашают только на сам банкет. "В день свадьбы жениху и невесте не до таких развлечений, сейчас пары акцентируют внимание на том, чтобы сделать хорошую фотосессию в красивом месте", – пояснила собеседница m24.ru.

Напомним, многие свадебные пары предпочитают регистрировать свой брак в значимые или красивые даты. Важная дата для молодоженов – 8 июля – День семьи, любви и верности. Некоторые молодожены Подмосковья решили обручиться именно в новогоднюю ночь. Дворец бракосочетания в подмосковной Барвихе впервые 31 декабря провел регистрацию 13 пар. Столичные ЗАГСы также могут предложить молодоженам регистрацию брака в следующий Новый год.