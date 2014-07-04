Москвичей пригласят на бесплатные обзорные экскурсии по "Царицыну"

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В субботу, 5 июля, в Музее-заповеднике "Царицыно" отпраздную День архитектуры. Каждый посетитель парка сможет совершенно бесплатно принять участие в обзорных экскурсиях по его достопримечательностям. Москвичам и гостям столицы расскажут историю царицынской императорской резиденции.

Экскурсия "Императрица и зодчий" поведает о заказчице дворца, построенного в Царицыне, - Екатерине II. Также посетителей парка будут ждать истории о архитекторах ансамбля, великих русских зодчих Василии Баженове и Матвее Казакове. Участники экскурсии смогут погулять по экспозициям и парадным залам Большого дворца.

"Императрица и зодчий". Сеансы: 14.00-15.30

16.00-17.30 "Императрица и зодчий". Сеансы:



Оценить красоту дворцового ансамбля снаружи удастся на экскурсии "Архитектурные образы Царицына". Гости узнают, каким архитектор Баженов видел будущее подмосковной резиденции Екатерины II два с половиной века назад, как она выглядела сначала и что за изменения внес в нее проект Казакова.