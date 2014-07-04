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04 июля 2014, 11:58

Москвичей пригласят на бесплатные обзорные экскурсии по "Царицыну"

парки Царицыно музеи-заповедники дворцы свежий воздух время с детьми маршруты и гиды

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 5 июля, в Музее-заповеднике "Царицыно" отпраздную День архитектуры. Каждый посетитель парка сможет совершенно бесплатно принять участие в обзорных экскурсиях по его достопримечательностям. Москвичам и гостям столицы расскажут историю царицынской императорской резиденции.

Экскурсия "Императрица и зодчий" поведает о заказчице дворца, построенного в Царицыне, - Екатерине II. Также посетителей парка будут ждать истории о архитекторах ансамбля, великих русских зодчих Василии Баженове и Матвее Казакове. Участники экскурсии смогут погулять по экспозициям и парадным залам Большого дворца.

"Императрица и зодчий". Сеансы:

  • 14.00-15.30
  • 16.00-17.30


Оценить красоту дворцового ансамбля снаружи удастся на экскурсии "Архитектурные образы Царицына". Гости узнают, каким архитектор Баженов видел будущее подмосковной резиденции Екатерины II два с половиной века назад, как она выглядела сначала и что за изменения внес в нее проект Казакова.

"Архитектурные образы Царицына". Сеанс:

  • 13.00-13.45

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