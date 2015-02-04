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Город

04 февраля 2015, 16:15

Владельцам собак предложили патрулировать дворы в центре Москвы

парки улицы дворы полицейские дружины

Фото: ТАСС

В Центральном округе столицы могут создать добровольческие дружины для патрулирования территории. В них войдут владельцы собак, которые будут следить за соблюдением порядка во дворах, сообщает Агентство "Москва".

По словам начальника УВД по ЦАО Александра Букача, правоохранительные органы уже провели переговоры с общественными организациями кинологов. "Большая часть их участников, около 400 человек, проживают в центре города. Мы хотим создать с их помощью добровольческую дружину, которая будет совместно с полицией патрулировать дворы", - рассказал Букач.

Решение о создании добровольческих дружин будет принято в течение полутора месяцев.

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Напомним, с 4 апреля прошлого года дружинники получили официальный статус, форму и удостоверения. Они вместе с сотрудниками полиции смогут проверять документы, участвовать в досмотрах личных вещей и автомобилей и задерживать правонарушителей. Также закон об их деятельности запрещает использовать дружинников в операциях, заведомо опасных для жизни.

В Москве дружинниками только в прошлом году стали около 1,2 тысяч человек. По состоянию на август 2014 года, в городе работали свыше 20 тысяч дружинников, из которых около 4 тысяч занимались обеспечением порядка на транспорте. Дружинники выходили на дежурство более полумиллиона раз, выявили и пресекли почти 40 тысяч правонарушений, задержали около 150 нарушителей.

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