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03 августа 2012, 11:55

В Москве пройдет карнавальный фестиваль "Однажды в парке"

парки карнавал свежий воздух

Фестиваль "Однажды в парке" пройдет в Саду им. Баумана, парке "Кузьминки" и Парке Горького с 10 по 12 августа. Свое мастерство покажут артисты из Италии, Голландии, Франции и Швейцарии

Первый фестиваль уличного театра и карнавальной культуры "Однажды в парке" пройдет 10, 11 и 12 августа в саду имени Баумана, парке "Кузьминки" и парке Горького.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента культуры, на фестивальных площадках будут сыграны спектакли лучших российских и зарубежных артистов.

Фестиваль будет открыт в пятницу, 10 августа, в 15.00 в саду имени Баумана шествием клоунов, жонглеров, эквилибристов, воздушных гимнастов, акробатов, велосипедистов и других персонажей. На центральной площади флорентийская труппа Cantiere Ikrea сыграет спектакль "Babushka’s Family".

11 августа в 12.00 творческая процессия переместится в парк "Кузьминки". До 22.00 здесь будут выступать Денис Клопов и "Идея Фикс", "Странствующие куклы Господина Пэжо", барабанное шоу театра Маракату, ходулисты из мастерской Blacksquare, коллектив "Огненные люди" и труппа итальянцев Cantiere Ikrea. В 19.00 на большой сцене начнется спектакль "Семьянюки" труппы "Лицедеев".

В полдень 12 августа фестиваль "Однажды в парке" продолжится в парке Горького. До 24.00 на территории парка будут выступать более 100 артистов российских и зарубежных театров. Завершится программа фестиваля постановкой "Сердце Ангела" бельгийского театра TOL, который участвовал в открытии Олимпийских Игр в Лондоне. Начало спектакля в 19.00.

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