Как создают декорации для фестиваля "Путешествие в Рождество"

Арт-объект из 1500 электрических ламп создадут на ВДНХ 3 декабря, сообщает пресс-служба выставки.

В создании арт-объекта предлагают принять участием самим москвичам. Для этого они должны принести старую лампочку накаливания и обменять ее на новую в специальных киосках. Полученные светодиоды нужно будет вкрутить в специальное панно.

Гостям выставки также расскажут о способах генерации электроэнергии и представят другие арт-инсталляции.

Интерактивные мероприятия на площади Промышленности пройдут в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения. Главная его задача – стимулировать граждан экономить ресурсы.