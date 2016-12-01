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01 декабря 2016, 17:51

Город

Арт-объект из 1500 электрических ламп создадут на ВДНХ

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Арт-объект из 1500 электрических ламп создадут на ВДНХ 3 декабря, сообщает пресс-служба выставки.

В создании арт-объекта предлагают принять участием самим москвичам. Для этого они должны принести старую лампочку накаливания и обменять ее на новую в специальных киосках. Полученные светодиоды нужно будет вкрутить в специальное панно.

Гостям выставки также расскажут о способах генерации электроэнергии и представят другие арт-инсталляции.

Интерактивные мероприятия на площади Промышленности пройдут в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения. Главная его задача – стимулировать граждан экономить ресурсы.

Похожую панораму из полутора тысяч светодиодов уже создавали на ВДНХ в День города, 10 сентября. Тогда на площади представили различные световые инсталляции и 16 больших ветрогенераторов. Также гостям показали шоу и опыты с различными видами энергоресурсов.
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