Парк "Музеон" приглашает книголюбов на литературный Weekend

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В грядущую субботу, 3 ноября, "Музеон" соберет столичных книголюбов от мала до велика. На территории парка пройдет Большой литературный Weekend, посвященный закрытию сезона и Дню народного единства.

Посетителей ожидает кулинарно-литературная дегустация, уникальные лекции и интервью. На праздник приглашены известные российские писатели, поэты, актеры и ученые, сообщается на информационном портале департамента культуры Москвы.

Тем, кто собирается посвятить первые ноябрьские выходные литературе – о предстоящих мероприятиях расскажем более подробно.

Итак, в 13.00 собравшихся ждет POETRYSETСтихи.ру. В рамках проекта лучшие поэты современности представят слушателям свои новые творения. Всего участвует 15 авторов, среди которых Алексей Григорьев, Лариса Морозова-Цырлина, Сола Монова и Алена Бабанская.

В 14.30 пройдет кулинарно-литературная дегустация с участием основателя Института Книги, российского критика и редактора Александра Гаврилова и актрисы театра и кино Алисы Гребенщиковой. Вместе с гостями они будут варить грог, обсуждать современную литературу и культурные тенденции.

В 16.00 посетителей ждет встреча с Дмитрием Воденниковым – поэтом-экспериментатором, выступающим в театре "Практика". В своем творчестве Воденников смело сочетает стихи и музыку, сотрудничая с андеграундными отечественными рокерами.

Специально для любознательных в 16.45 состоится лекция старшего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова РАН, соавтора словарей, статей о русском языке и программы "Грамотей" на радио "Маяк" Ирины Левонтиной. Она расскажет о том, откуда в русском языке берутся новые слова.

Завершит культурную программу вечерний кинопоказ "Правила жизни" от ESQUIRE. Основой картины стали интервью с Сергеем Юрским, Борисом Хлебниковым, Львом Дуровым, Татьяной Друбич и другими интересными персонами. Начало показа в 18.00.

Вход на все литературные мероприятия "Музеона" бесплатный. Желаем вам приятных и познавательных выходных!

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