Подземелье, колос и шебеке: восемь главных павильонов ВДНХ

1 августа ВДНХ отметит 75-летний юбилей. Сегодня большинству зданий выставки вернули исторический облик. M24.ru рассказывает о главных павильонах ВДНХ: от знаковых до тех, о существовании которых вы, скорее всего, не догадываетесь.

Главный павильон

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Что было: Главный павильон, который мы привыкли видеть при входе на ВДНХ, появился не сразу. Изначально центральное здание выставки находилось на площади между фонтанами “Каменный цветок” и “Дружба народов”. Этот павильон демонтировали в 1951 году, а спустя три года открылось новое здание, которое существует по сей день.

Многим, кто видит павильон, кажется, что он состоит из двух или трех этажей. На самом деле этаж всего один. Два верхних яруса – декоративные. Вместе с ними высота здания составляет 97 метров. В советскую эпоху в главном павильоне располагалось девять залов. Среди них - зал Октябрьской революции, зал Конституции, зал СССР в борьбе за мир и зал сельскохозяйственной науки. Концепция павильона полностью повторяла советскую идеологию. Экспозиция обновлялась в соответствии со знаковыми событиями. Например, Гагарин летит в космос – в центральном павильоне появляется портрет первого космонавта. В 70-е годы в павильоне показывали 20-минутный фильм, посвященный истории СССР. Действие развивалось на нескольких экранах, а первым зрителем ленты стал Брежнев.

Помимо помещений, которые видел обычный посетитель, были и те, о которых он не догадывался. Например, в подвальной части здания до сих пор находится бомбоубежище. Оно появилось на последней стадии строительства павильона. Если внимательно присмотреться ко всем дверям павильона, можно найти ту, которая ведет в подземелье.

Скульптурная композиция над входом в здание. Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Расположение павильона выбрано не случайно. Войдя через главные ворота, гости ВДНХ должны были пройти по центральной аллее вдоль фонтанов, войти в двери главного павильона и пройти здание насквозь, чтобы начать прогулку по самой выставке.

Кроме того, с главным павильоном связана полулегендарная история о кабинете Брежнева, который якобы находился в левой части здания. По рассказам, генсек любил ВДНХ настолько, что решил устроить там свое рабочее место. От помещения ничего не осталось, и доказательства существования кабинета Брежнева сегодня живут только в рассказах очевидцев.

О главном павильоне ходит еще одна легенда. Памятник Ленину, который сейчас стоит перед входом в здание, раньше стоял слева от павильона. А справа располагался монумент Сталину. Над ним работал архитектор Кибальников (он же автор знаменитого памятника Маяковскому на Триумфальной площади). Однако в 1961 году монумент демонтировали. Любители городских легенд считают, что памятник хранится на ВДНХ до сих пор - он закопан рядом с павильоном “Цветоводство и озеленение”.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Что стало: Внешнюю торжественность главный павильон начал терять в начале 60-х годов. Архитектура той эпохи стремилась к простоте, и павильон переоборудовали в соответствии с духом времени. К 67-му году были значительно упрощены интерьеры. В то же время закрыли панелями масштабный горельеф скульптора Евгения Вучетича "Советскому народу - знаменосцу мира - слава!". Вместо архитектурных изысков появились плакаты, дневное освещение заменили на люминесцентные лампы.

В середине 90-х в павильоне появился второй этаж – высокие потолки позволяли сделать надстройку. Главной достопримечательностью в постсоветскую эпоху стал музей “Поля чудес”. Выставка появилась на базе музея Дружбы народов в 2001 году. Вообще, в разное время в главном павильоне находились разного рода развлечения – от музея восковых фигур до экспозиции живых млекопитающих.

Сегодня в павильоне завершились работы по восстановлению исторического облика. Во-первых, из здания убрали торгово-развлекательные заведения. Во-вторых, павильону вернули близкий к оригиналу желтовато-коричневый цвет. После реконструкции там откроется выставка, посвященная истории ВДНХ с 1939 года до наших дней.

Как найти: Зайти через главную арку, пойти по центральной аллее, которая приведет к высокому зданию со шпилем. Это и есть главный павильон.



“Культура” (“Узбекская ССР”)

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Что было: Павильон, “Культура” (бывший павильон “Узбекская ССР”) сохранился, пожалуй, лучше многих. Павильон открылся в 1954 году. Над обликом здания работал Стефан Полупанов – архитектор, который жил в узбекских городах (Анджиане, Ташкенте и Самарканде). Здание павильона построено по аналогии с традиционными узбекскими двориками. Главная достопримечательность павильона - удивительной красоты беседка. Ее декор отсылает к важному для узбекского народа делу – сбору хлопка. Элементы постройки созданы в форме хлопковых коробочек. Кроме того, Полупанов обыграл и тему осушения и орошения территорий: у входа в павильон расположены фонтаны. За павильоном находился узбекский сквер, украшением которого была чайхана.

Первая версия павильона появилась в 1939 и была намного меньше здания, которое мы видим сегодня. Слева от павильона расположился сад, где растет серый маньчжурский орех. На месте зелени раньше располагался павильон Дальнего Востока. Это было сделано специально. Во-первых, было важно показать, что СССР – территория контрастов. Во-вторых, размещение “южного” и “северного” павильонов рядом становилось метафорой того, что от Узбекистана до Дальнего Востока – несколько шагов.

Что стало: В 1964 году павильон получил новое название - “Советская культура”. В связи с новым статусом павильону пришлось лишиться узбекского герба и ряда картин и скульптур, посвященных республике. В павильоне показывали фильмы, проводили лекции и встречи со знаменитыми людьми, выставляли все, что связано с культурой советского народа. В 80-е, например, здесь проходил показ работ кутюрье Славы Зайцева.

После распада СССР в павильоне открылись торговые точки: продавали, в основном, фарфор, стекло, альбомы и открытки. Иначе говоря, все, что имело хоть какое-то отношение к культуре. Возможно, поэтому павильон так хорошо сохранился.

Во время реставрации в павильоне провели противоаварийные работы и привели в порядок фасад. После ремонта там разместят экспозицию Русского географического общества.

Как найти: Зайти через главный вход, обойти фонтан “Дружба народов” справа (он находится сразу за центральным павильоном), идти прямо. Павильон находится справа, здание легко узнать по высокой декорированной беседке.



“Украина” (“Земледелие”)

Интерьер павильона во время реконструкции. Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Что было: Перед открытием ВСХВ в 1939 году выставку посетил Хрущев. Правитель переживал за будущий павильон “Украина” (как мы помним, он был первым секретарем УССР), и разочаровался, когда увидел построенное здание. Павильон напоминал увеличенную копию украинской хаты.

Времени на постройку нового здания не было – ВСХВ открывалась буквально через несколько месяцев. Поэтому архитектор Алексей Таций принял решение спроектировать новый фасад здания. Главным элементом декора стали колосья пшеницы, входную арку украсили пышный золотой венок из снопов и две скульптуры стахановцев.

После войны, к 1954 году, на этот раз уже под чутким надзором Хрущева, появилось здание, которое расположено на ВДНХ и сегодня. Концепция финального здания, в принципе, слабо менялось. Разве что оно обрело большую монументальность и торжественность. Особым годом для “Украины” стал 1954 год, когда отмечалось 300-летие воссоединения Украины с Россией

Что стало: В 1964 году павильон получает новое название “Земледелие” и до 1992 года в здании выставляют сельскохозяйственные культуры. Позже здание закрыли для посетителей. В мае этого года Украина отказалась от павильона. Сейчас там завершились реставрационные и антиаварийные работы. Руководство ВДНХ отмечает, что обязательно разместит в здании что-то совершенно особенное. Что именно – пока неизвестно.

Как найти: Зайти через главный вход, идти прямо по центральной аллее. Павильон находится сразу за фонтаном “Каменный цветок”.



“Вычислительная техника” (“Азербайджанская ССР”)

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Что было: В 1939 году появился павильон “Азербайджанская ССР” работы архитекторов Дадашева и Усейнова. Вход украшен порталом, декорированным витражом с фруктами, пшеницей и хлопком. Вместо привычных окон – национальные шебеке. Их создавали из дерева и цветного стекла без применения гвоздей или клея.

Интерьер павильона выдержан в восточном стиле. Здание облицовано мрамором. Помимо “Азербайджана” только один павильон ВДНХ сделан с использованием натурального мрамора – “Физкультура и спорт”. За павильоном находился восточный общепит - шашлычная “Баку”( сейчас “Осетинские пироги”).

Интерьеры "Азербайджанской ССР" появлялись в мюзикле "Чародеи". Хотя многие ошибочно принимали павильон выставки за дом культуры ЗИЛ или Дворец пионеров.

Что стало: “Азербайджану” повезло меньше остальных. В 1967 его закрыли новым фасадом. Больше никакой восточной красоты и удивительных шебеке – только строгие и простые формы алюминиевого однотонного павильона “Вычислительная техника”.

Сегодня зданию вернули прежний вид. В здании не останется национальной экспозиции. Азербайджанская сторона получит в распоряжение павильон, который сейчас называется “Атомная энергия”.

Стоит отметить, что новые фасады в 60-е появились на павильонах “Поволжье” и “Казахстан”. Исторический вид зданий тоже можно будет увидеть совсем скоро.

Как найти: Зайти через арку главного входа, обойти фонтан “Дружба народов” слева, идти прямо, смотреть налево. Здание находится между “Армянской ССР” (павильон №13) и “Поволжьем” (павильон №14) . Справа будет фонтан “Каменный цветок”.



“Космос”

Из "Космоса" убрали выставку-продажу предметов для сада и огорода. Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Что было: Павильон расположился на площади промышленности. Это место – второе по значимости после главного павильона. Изначально павильон назывался “Механизация”, затем “Машиностроение” и только в 1967 году стал “Космосом”. Когда в павильоне проходила выставка достижений машинной промышленности, здание выглядело иначе. Вместо крытого помещения – огромный полукруглый навес, скопированный со столичного Киевского вокзала. Однако выяснилось, что павильон неудобен и неэффективен. Было принято решение его перестроить. В 1954 году павильон получил знаменитый купол и стал таким, каким мы привыкли его видеть. В 1967 перед павильоном появился выставочный космодром с макетом ракеты "Восток". Через несколько дней после полета в космос, Юрий Гагарин получил на выставке Государственную медаль ВДНХ.

"Космос", пожалуй, был самым популярным павильоном выставки. Советским школьникам из Москвы и периферии могли не показать Главный павильон, но обязательно приводили на площадь промышленности.

Стоит добавить, что о площади промышленности ходила легенда. В 1939 году в ее центре стоял масштабный памятник Сталину. Говорили, что по задумке архитекторов от монумента должны были отходить аллеи в разные стороны как лучи от солнца. Таким образом Сталин ассоциировался с центром Солнечной системы. В 1951 году памятник с площади убрали, а на его месте появился бассейн, в центре которого позже установили макет ракеты "Восток".

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Что стало: В 1994 году “Космос” отдали в руки частных собственников, здесь появилась бессменная выставка-продажа предметов для сада и огорода. До этого в павильоне располагалась экспозиция космической промышленности. В 91-м там прошел легендарный рейв-фестиваль “Гагарин-пати”, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Большинство из них – представители модной музыкальной тусовки.

Сейчас интерьер и экстерьер “Космоса” отреставрировали. Позже там расположится выставка военно-морского комплекса. Экспонаты предоставят компании Роскосмос и Ростех.

Как найти: Зайти через центральный вход, идти прямо, пройти фонтаны “Дружба народов” и “Каменный цветок” и павильон “Земледелие”. Павильон находится на большой площади сразу за бассейном и моделью ракеты.



“Мясная промышленность” (“Главмясо”)

Если присмотреть, можно увидеть, что у быка справа почему-то вытаращены глаза. Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Что было: Павильон появился на ВСХВ в 1939 году и сначала назывался “Главмясо”. Тематика была заявлена уже в названии: в павильоне советских граждан знакомили с достижениями мясной промышленности. На крыше даже работало кафе, где можно было попробовать котлеты, сосиски и колбасу.

В 1954 году был построен новый существующий павильон, в 1956 году переименованный в “Мясную промышленность”. Крышу здания украсила скульптура мужчины-бойца, который держит на цепи огромного быка. Передний фасад декорирован колоннами. Их четыре, наверху каждой – скульптура быка. Многие обращают внимание на то, что у правого быка глаза вытаращены сильнее, чем у остальных. Это действительно так, но о причинах никто не знает.

Внутри павильона – красивейшие интерьеры с высокими потолками, хрустальными люстрами, зеркалами и окнами высотою во всю стену, на полу - паркет. Животноводческая тематика активно поддерживается изображениями животных – от овец на пастбище до коров, жующих траву на фоне жизнерадостно-голубого неба.

“Мясная промышленность” относится к животноводческому сектору. Помимо выставки достижений мясного общепита, туда входили павильоны “Овцеводство”, “Свиноводство”, “Кролиководство”, “Рыболовство”, “Коневодство” и другие. В эпоху СССР в каждом таком павильоне жили настоящие животные, которых разводили, кормили и заботливо растили сотрудники.

В 1966 году в животноводческом секторе прошел День цирка. На лошадином выводном кругу выступили артисты, которые шли торжественно до ВДНХ от Цирка на проспекте Вернадского. А это, отметим, другой конец Москвы. Юрий Никулин любил выступать на манеже в животноводческой зоне.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Что стало: “Мясная промышленность” очень хорошо сохранилась. Интерьеры также не пострадали со временем. После того как из павильона убрали тематическую экспозицию, там разместились офисы выставочной организации. Для обычного человека вход в “Мясную промышленность” закрыт и по сей день. Руководство ВДНХ заявило, что желает сохранить тематическую направленность животноводческих павильонов.

Как найти: Обойти павильон “Космос” слева, идти прямо, на перекрестке свернуть направо, свернуть на первом повороте налево. Павильон легко узнать по скульптуре быка на крыше.



“Главтабак”

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Что было: Удивительный и самый незаметный павильон ВДНХ называется “Главтабак” и находится в запрудной зоне, куда посетители выставки добираются редко. Миниатюрное и трогательное здание сочетает в себе русский стиль и готические мотивы. Шпиль одноэтажного здания украшала спичка и пламя огня.

В 1939 на месте “Главтабака” находился павильон “Главхладпром”, сделанный в виде тающей ледяной глыбы.

Что стало: Павильон сохранился и функционирует до сих пор. Правда, вместо экспозиции достижений курительной промышленности там находится кафе с уличной террасой.

Как найти: Можно зайти через главный вход, идти по центральной аллее прямо, пройти павильоны “Космос” и “Мясная промышленность”. Вы увидите два пруда. Нужно пройти по мосту между ними и свернуть налево. Идти прямо, павильон будет справа. Однако самый близкий вход к павильону – тот, что находится со стороны Ботанического сада. Нужно зайти в него, идти прямо. Павильон расположен по левой стороне дороги.





Екатерина Кадушкина