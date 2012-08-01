В столице отреставрируют усадьбы "Грачевка" и "Салтыковка"

ИТАР-ТАСС

Власти Москвы намерены отреставрировать усадьбу "Грачевка" на севере столицы и усадьбу "Салтыковка" на юго-востоке города. Как сообщает корреспондент московского комплекса градостороительной политики и строительства, Москомархитектура уже объявила конкурсы на разработку концепций реставрации.

На концепцию реставрации усадьбы "Салтыковка" власти собираются выделить более 1,5 миллиона рублей, а на концепцию реставрации усадьбы "Грачевка" из бюджета обещают выделить 2 миллиона рублей. Подать заявки на участие в конкурсах можно до 3 сентября 2012 года, торги состоятся 10 сентября. Концепции должны быть подготовлены в течение года со дня подписания договора.

Согласно техзаданию, территории "Салтыковки" и "Грачевки" необходимо сохранить и приспособить для современного использования. Подготовка концепций включает в себя три этапа.

На первом этапе проектировщикам необходимо провести историко-архивные, библиографические и дендрологические исследования. Также необходимо будет исследовать и оценить состояние построек.

В рамках второго этапа будет установлено, что в усадьбах является предметом исторического и культурного наследия и подлежит охране. Также в проект предполагается включить предложения по режимам использования территорий, их планировке и озеленению, организации рельефа и дорожек в усадьбах. Кроме того, проектировщики должны продумать организацию ливневых стоков и освещение в усадьбах.

На заключительном этапе проекты будут согласовываться с властями и дорабатываться согласно полученным замечаниям. Одобрить концепции, помимо Москомархитектуры и префектуры Южного округа, должны Мосгорнаследие и Департамент природопользования. Также проекты пройдут государственную историко-культурную экспертизу.