"Смешарики" выступят в "Крокус Сити Холле"

Фото предоставлено организаторами

С 19 декабря по 9 января на территории "Крокус Сити Холла" расположится "Новогодняя страна в Крокусе".

Всех желающих ждет самый большой – 30 000 квадратных метров – крытый парк в Европе, в котором помещаются карусели, игровые автоматы, игровые зоны и многое другое. Для посетителей также запланированы различные мастер-классы.

Кроме того, гости увидят бесплатное интерактивное представление "Смешарики". Дети смогут пообщаться, спеть и станцевать с Крошем, Ежиком, Нюшей, Барашем, Лосяшем и Копатычем. Они представят и нового смешарика – символа 2016 года Обезьянку Фису. Вместе с маленькими посетителями смешарики отправятся в захватывающее путешествие.