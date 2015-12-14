Форма поиска по сайту

14 декабря 2015, 14:36

Город

"Смешарики" выступят в "Крокус Сити Холле"

Фото предоставлено организаторами

С 19 декабря по 9 января на территории "Крокус Сити Холла" расположится "Новогодняя страна в Крокусе".

Всех желающих ждет самый большой – 30 000 квадратных метров – крытый парк в Европе, в котором помещаются карусели, игровые автоматы, игровые зоны и многое другое. Для посетителей также запланированы различные мастер-классы.

Кроме того, гости увидят бесплатное интерактивное представление "Смешарики". Дети смогут пообщаться, спеть и станцевать с Крошем, Ежиком, Нюшей, Барашем, Лосяшем и Копатычем. Они представят и нового смешарика – символа 2016 года Обезьянку Фису. Вместе с маленькими посетителями смешарики отправятся в захватывающее путешествие.

Дата: 19 декабря – 9 января

Место: "Крокус Сити Холл"

Вход свободный

