27 сентября 2016, 10:33

Город

Строители начали демонтаж части ограждений парка "Зарядье"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Строители начали демонтаж части ограждений парка "Зарядье", сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин отметил, что в настоящее время идут работы по строительству выхода из подземного пешеходного перехода на Москворецкой набережной. Внутри него планируется представить археологические находки, которые были обнаружены в ходе строительства парка. В целом, работы по устройству котлована под выход завершены на 50 процентов.

Параллельно строители активно устанавливают и бетонируют несущие сваи "парящего" моста, который станет одной из главных достопримечательностей будущего парка.

Ранее сообщалось, что в самом парке началась высадка тестовых образцов растений. Всего там планируют высадить более тысячи деревьев, 6,6 тысячи кустарников и 718 тысяч многолетних цветов.

Открыть парк "Зарядье" планируют уже в следующем году к 870-летию Москвы. Ежегодно его смогут посещать 12 миллионов человек.

