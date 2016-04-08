В "Зарядье" высадят более тысячи деревьев и шести тысяч кустарников

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На территории парка "Зарядье" планируется высадить более тысячи деревьев, 6 тысяч кустарников и 700 тысяч многолетних цветов, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Уже завершены монолитные работы по возведению подземных конструкций парка "Зарядье" и начался завоз грунта. Осенью этого года начнется высадка деревьев и других растений", – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в этом году планируется высадить 516 лиственных и хвойных деревьев. На следующий год будет посажено 270 деревьев, 6630 кустарников и 718 тысяч многолетних цветов.

Марат Хуснуллин отметил, что все павильоны в парке интегрированы в рельеф, чтобы скрыть хозяйственные помещения и визуально уменьшить объем новых строений.

Также на территории будущего парка появится филармония, рассчитанная на 1600 зрительских мест. По словам заммэра, она станет одной из лучших музыкальных площадок мира благодаря своей акустике.

Холм над филармонией накроет "Стеклянная кора" – конструкция, которая сформирует защищенное от осадков пространство.

8 апреля Сергей Собянин осмотрел строительную площадку парка "Зарядье". Планируется, что памятники архитектуры, расположенные на улице Варварка, станут частью будущего парка.

Мэр также принял участие в передаче Музею Москвы археологического клада серебряных монет. По его словам, для экспонирования клада и других археологических находок в парке "Зарядье" будет создан новый музейно-выставочный зал.

Новый музей будет построен поблизости от места обнаружения клада, в районе подземного пешеходного перехода, связывающего будущий парк "Зарядье" с набережной Москвы-реки. В экспозицию войдут также найденные фрагменты Великой улицы и стены Китай-города.

Парк "Зарядье" планируют открыть ко Дню города в 2017 году. Площадь будущего парка – 10,2 гектара. Парк "Зарядье" должен отражать разнообразие растительного мира четырех климатических зон России.

В его состав войдут смотровая площадка с выходом к Москве-реке ("парящий мост"), медиа-павильон "Заповедное посольство", "ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс, подземный паркинг на 430 машиномест, кафе и рестораны, магазин сувениров.