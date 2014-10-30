Детский weekend: лепим из пластилина, смотрим мультфильмы и берем интервью

Фото: m24.ru

Школьники ликуют – у них начинаются долгожданные осенние каникулы. Провести их M24.ru рекомендует с пользой. Мы узнали, где в эти выходные будут показывать мультфильмы современных аниматоров, учить профессии журналиста и показывать итальянские спектакли.

Смотрим мультфильмы





В ноябре стартует Большой фестиваль мультфильмов. Современную зарубежную и отечественную, а также советскую анимацию покажут сразу на нескольких площадках Москвы.

Сербский мультфильм "Страна кроликов" Анны Неделькович – это история о неведомом государстве Кроликленд, где живут счастливые розовые существа с дырками вместо мозгов в головах. В их обществе царит демократия, и, что бы ни происходило, обитатели Кроликленда остаются радостными и довольными.

Где: кинотеатры "Ролан" и "Факел" кинотеатры "Ролан" и "Факел" Когда: 1 ноября в 19.00 ("Ролан"); 2 ноября в 19.00 ("Факел"), 4 ноября в 21.00 в Центре документального кино Билет: вездеход на фестиваль – 400 рублей



Фото: multfest.ru

Канадский мультфильм "Автобусные истории" рассказывает о водителе школьного автобуса. Героиня решила сесть за руль, так как всегда мечтала путешествовать по деревенским дорогам. Но мечта так не похожа на реальность. Оказалось, что управлять автобусом очень утомительно – рутина, одним словом.

Где: Центр "Фабрика" Центр "Фабрика" Когда: 1 ноября в 17.50 Билет: вездеход на фестиваль – 400 рублей



Посещаем спектакли и театральные мастер-классы





Фото: bigbreakfest.ru/

Международный фестиваль детских спектаклей "Большая перемена" пройдет в Москве уже в восьмой раз. Юных зрителей ждут показы спектаклей и занимательные мастер-классы.

Особое внимание организаторы решили уделить самым маленьким детям – от 0 до 7 лет. Принято думать, что малыши способны воспринимать искусство с трех лет. На фестивале разрушат этот стереотип. Здесь покажут спектакли, поставленные с использованием новейших педагогических и художественных практик. Театр для самых маленьких основан на бесконфликтной драматургии, поэтому родителям не стоит беспокоиться за неокрепшую психику чада – спектакли не нанесут вреда.

Один из спектаклей, который стоит посетить в эти выходные, - "Птица – поезд – патефон". Это история о том, как две маленькие девочки-непоседы забрались в швейную мастерскую к своей маме. Была обычная мастерская с горами ткани, кучками пуговиц и мотками ниток, а превратилась в сказочную страну с реками, травами и цветами.

Где: Центр имени Мейерхольда Центр имени Мейерхольда Когда: 1 ноября в 10.00 и 11.00 Билет: необходима регистрация



Берем интервью и делаем мультфильмы из пластилина



Мультфильмы можно не только смотреть в рамках фестивалей, но и создавать их своими руками. Что для этого нужно? Пластилин, совет мультипликатора, большое желание и капелька терпения. Мультипликационный мастер-класс пройдет в одной из творческих мастерских сада "Эрмитаж".

Там же дети узнают, как создать домашний театр, смастерить барабан из подручных предметов и стать журналистом.

А еще мальчики и девочки смогут принять участие в создании арт-скамейки – символа Дня народного единства.

Где: сад "Эрмитаж" сад "Эрмитаж" Когда: 2 ноября Билет: участие бесплатное



Перетягиваем канат и забиваем гвозди в бревна



Традиционные русские аттракционы появятся в парке "Сокольники" в эти выходные. Перетягивать канат и участвовать в соревнованиях на скоростное забивание гвоздей в бревна дети и их родители будут на Фестивальной площади.

Историю русских аттракционов расскажут аниматоры. Саму Фестивальную площадь поделят на тематические зоны: "Народные промыслы России", "Традиции русского чаепития", "Отечественная история и литература", "Традиционные русские игры и забавы" и "Концертная площадка".

Так, в зоне чаепития будут угощать ароматным напитком с медом и травами, баранками, клюквой в сахаре, орехами и петушками на палочке.

Гости парка смогут увидеть изделия декоративно-прикладного искусства России, а также поучаствовать в ремесленных мастер-классах, на которых умельцы раскроют секреты своего мастерства.

Где: парк "Сокольники" парк "Сокольники" Когда: 2 октября в 12.00 Билет: участие бесплатное



Задаем вопросы актерам театра и кино



В эти выходные в Подмосковье откроется еще один анимационный фестиваль для юных зрителей - "Кинокадрик". Здесь покажут более 20 фильмов и мультиков, созданных юными авторами, а также шедевры отечественного и мирового детского кино. Известные актеры театра и кино проведут на "Кинокадрике" мастер-классы и творческие встречи.

Картины, которые станут конкурсантами киносмотра, были созданы ребятами на детских любительских киностудиях России и зарубежья.

Гости кинофестиваля увидят также новые фильмы и анимационные картины, ставшие лауреатами Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Особое внимание организаторы события уделят показам классических отечественных киносказок.

Где: оздоровительный центр "Орленок" МЧС России оздоровительный центр "Орленок" МЧС России Когда: с 3 ноября



Рукодельничаем





Экскурсии и мастер-классы ждут гостей музея-заповедника "Царицыно". Здесь, например, научат создавать шпалеры – безворсовые односторонние ковры с сюжетной или орнаментальной композицией, вытканные вручную.

Где: музей-заповедник "Царицыно"; Хлебный дом музей-заповедник "Царицыно"; Хлебный дом Когда: 3 и 4 ноября в 15.00; остальные мастер-классы и экскурсии проходят до 9 ноября Билеты: участие бесплатное



Рисуем на домах из картона



В самом центре Москвы откроется арт-мастерская. Работать там будут лучшие европейские уличные художники. Для самых маленьких они проведут мастер-класс по росписи больших картонных домов. Каждому художнику выдадут перчатки и дождевик, чтобы малыш ненароком не измазался в краске.