Детский weekend: лепим из пластилина, смотрим мультфильмы и берем интервью

Фото: m24.ru
Школьники ликуют – у них начинаются долгожданные осенние каникулы. Провести их M24.ru рекомендует с пользой. Мы узнали, где в эти выходные будут показывать мультфильмы современных аниматоров, учить профессии журналиста и показывать итальянские спектакли.
Смотрим мультфильмы
Фото: m24.ru
В ноябре стартует Большой фестиваль мультфильмов. Современную зарубежную и отечественную, а также советскую анимацию покажут сразу на нескольких площадках Москвы.
Сербский мультфильм "Страна кроликов" Анны Неделькович – это история о неведомом государстве Кроликленд, где живут счастливые розовые существа с дырками вместо мозгов в головах. В их обществе царит демократия, и, что бы ни происходило, обитатели Кроликленда остаются радостными и довольными.
Когда: 1 ноября в 19.00 ("Ролан"); 2 ноября в 19.00 ("Факел"), 4 ноября в 21.00 в Центре документального кино
Билет: вездеход на фестиваль – 400 рублей
Фото: multfest.ru
Канадский мультфильм "Автобусные истории" рассказывает о водителе школьного автобуса. Героиня решила сесть за руль, так как всегда мечтала путешествовать по деревенским дорогам. Но мечта так не похожа на реальность. Оказалось, что управлять автобусом очень утомительно – рутина, одним словом.
Когда: 1 ноября в 17.50
Билет: вездеход на фестиваль – 400 рублей
Фото: m24.ru
Посещаем спектакли и театральные мастер-классы
Фото: bigbreakfest.ru/
Международный фестиваль детских спектаклей "Большая перемена" пройдет в Москве уже в восьмой раз. Юных зрителей ждут показы спектаклей и занимательные мастер-классы.
Особое внимание организаторы решили уделить самым маленьким детям – от 0 до 7 лет. Принято думать, что малыши способны воспринимать искусство с трех лет. На фестивале разрушат этот стереотип. Здесь покажут спектакли, поставленные с использованием новейших педагогических и художественных практик. Театр для самых маленьких основан на бесконфликтной драматургии, поэтому родителям не стоит беспокоиться за неокрепшую психику чада – спектакли не нанесут вреда.
Один из спектаклей, который стоит посетить в эти выходные, - "Птица – поезд – патефон". Это история о том, как две маленькие девочки-непоседы забрались в швейную мастерскую к своей маме. Была обычная мастерская с горами ткани, кучками пуговиц и мотками ниток, а превратилась в сказочную страну с реками, травами и цветами.
Когда: 1 ноября в 10.00 и 11.00
Билет: необходима регистрация
Фото: m24.ru
Берем интервью и делаем мультфильмы из пластилина
Мультфильмы можно не только смотреть в рамках фестивалей, но и создавать их своими руками. Что для этого нужно? Пластилин, совет мультипликатора, большое желание и капелька терпения. Мультипликационный мастер-класс пройдет в одной из творческих мастерских сада "Эрмитаж".
Там же дети узнают, как создать домашний театр, смастерить барабан из подручных предметов и стать журналистом.
А еще мальчики и девочки смогут принять участие в создании арт-скамейки – символа Дня народного единства.
Когда: 2 ноября
Билет: участие бесплатное
Фото: m24.ru
Перетягиваем канат и забиваем гвозди в бревна
Традиционные русские аттракционы появятся в парке "Сокольники" в эти выходные. Перетягивать канат и участвовать в соревнованиях на скоростное забивание гвоздей в бревна дети и их родители будут на Фестивальной площади.
Историю русских аттракционов расскажут аниматоры. Саму Фестивальную площадь поделят на тематические зоны: "Народные промыслы России", "Традиции русского чаепития", "Отечественная история и литература", "Традиционные русские игры и забавы" и "Концертная площадка".
Так, в зоне чаепития будут угощать ароматным напитком с медом и травами, баранками, клюквой в сахаре, орехами и петушками на палочке.
Гости парка смогут увидеть изделия декоративно-прикладного искусства России, а также поучаствовать в ремесленных мастер-классах, на которых умельцы раскроют секреты своего мастерства.
Когда: 2 октября в 12.00
Билет: участие бесплатное
Фото: m24.ru
Задаем вопросы актерам театра и кино
В эти выходные в Подмосковье откроется еще один анимационный фестиваль для юных зрителей - "Кинокадрик". Здесь покажут более 20 фильмов и мультиков, созданных юными авторами, а также шедевры отечественного и мирового детского кино. Известные актеры театра и кино проведут на "Кинокадрике" мастер-классы и творческие встречи.
Картины, которые станут конкурсантами киносмотра, были созданы ребятами на детских любительских киностудиях России и зарубежья.
Гости кинофестиваля увидят также новые фильмы и анимационные картины, ставшие лауреатами Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Особое внимание организаторы события уделят показам классических отечественных киносказок.
Когда: с 3 ноября
Рукодельничаем
Фото: m24.ru
Экскурсии и мастер-классы ждут гостей музея-заповедника "Царицыно". Здесь, например, научат создавать шпалеры – безворсовые односторонние ковры с сюжетной или орнаментальной композицией, вытканные вручную.
Когда: 3 и 4 ноября в 15.00; остальные мастер-классы и экскурсии проходят до 9 ноября
Билеты: участие бесплатное
Фото: m24.ru
Рисуем на домах из картона
В самом центре Москвы откроется арт-мастерская. Работать там будут лучшие европейские уличные художники. Для самых маленьких они проведут мастер-класс по росписи больших картонных домов. Каждому художнику выдадут перчатки и дождевик, чтобы малыш ненароком не измазался в краске.
Когда: 3 ноября
Билет: участие бесплатное