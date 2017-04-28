Фото: m24.ru/Александр Авилов

Проект "Межпарковый велопрокат" заработает в "Сокольниках" 1 мая. Его суть заключается в том, что арендовать велосипед можно будет в одном парке, а вернуть в другом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для этого понадобится зарегистрироваться при помощи телефона или банковской карты. Затем – оплатить аренду в терминале, на сайте или в мобильном приложении и ввести полученные логин и ПИН-код на руле велосипеда. После того, как появится надпись "Удачной поездки", можно будет отправляться в велопутешествие.

Первый маршрут будет проходить между "Сокольниками", садом имени Баумана и Таганским парком.

Получасовая поездка будет бесплатной (это время включено в стоимость доступа), а за время, превышающее 30 минут, взымается дополнительная плата. Аренда на сутки стоит 150 рублей, на месяц – 600, а на весь сезон – 1200.

Воспользоваться межпарковым велопрокатом можно будет до 1 ноября.





[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/342]Как правильно ездить на велосипеде в городе[/URLEXTERNAL]