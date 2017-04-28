Форма поиска по сайту

28 апреля 2017, 07:40

Межпарковый велопрокат заработает в "Сокольниках"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Проект "Межпарковый велопрокат" заработает в "Сокольниках" 1 мая. Его суть заключается в том, что арендовать велосипед можно будет в одном парке, а вернуть в другом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для этого понадобится зарегистрироваться при помощи телефона или банковской карты. Затем – оплатить аренду в терминале, на сайте или в мобильном приложении и ввести полученные логин и ПИН-код на руле велосипеда. После того, как появится надпись "Удачной поездки", можно будет отправляться в велопутешествие.

Первый маршрут будет проходить между "Сокольниками", садом имени Баумана и Таганским парком.

Получасовая поездка будет бесплатной (это время включено в стоимость доступа), а за время, превышающее 30 минут, взымается дополнительная плата. Аренда на сутки стоит 150 рублей, на месяц – 600, а на весь сезон – 1200.

Воспользоваться межпарковым велопрокатом можно будет до 1 ноября.

В различных районах столицы работает порядка трехсот станций велопроката. Сеть планируют расширить к 2019 году. Адреса велопроката можно узнать на Едином транспортном портале. На сайте есть карта велодорожек и велопарковок. Кроме того, каждый пользователь может предложить новую парковку для велосипедов.

В этом году велосезон откроется 29 апреля..

А летом 2017 года в ТиНАО появится 2,5 километра велодорожек с парковками.


