Детский фестиваль Kids fest пройдет в парке "Сокольники"

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Детский фестиваль Kids fest пройдет с 6 по 10 января в парке "Сокольники". Для детей организуют игры, занятия спортом, творческие и кулинарные мастер-классы, выставку конструкторских достижений.

В зоне творческих успехов будет работать караоке. Также в парке откроется ярмарка натуральных и здоровых продуктов. Детские товары, подарки и украшения можно будет найти на детской ярмарке.

Для родителей проведут семинары и мастер-классы с экспертами. В рамках лекций можно поделиться опытом воспитания подрастающего поколениям.

На территории парка посетители найдут фудкорт, гардероб, детский кинотеатр и большую детскую площадку с аттракционами.

Фестиваль рассчитан на детей в возрасте от года до шести лет.