Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля 2015, 07:23

Город

В Малом розарии парка "Сокольники" установили новый арт-объект

Фото: park.sokolniki.com

Новый романтический арт-объект установлен в Малом розарии парка "Сокольники", сообщает пресс-служба парка.

В одном из самых живописных уголков парка появился необычный романтический арт-объект от журнала Wedding. Конструкция представляет собой огромное сердце алого цвета с прозрачной серединой, украшенное фигурками зверей, птиц и растений.

Как уточнили в пресс-службе, арт-инсталляция создана декораторами проекта Edgredient. Конструкция простоит в Малом розарии до 1 сентября.

Сайты по теме


парк Сокольники розарий арт-объект

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика