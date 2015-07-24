В Малом розарии парка "Сокольники" установили новый арт-объект

Фото: park.sokolniki.com

Новый романтический арт-объект установлен в Малом розарии парка "Сокольники", сообщает пресс-служба парка.

В одном из самых живописных уголков парка появился необычный романтический арт-объект от журнала Wedding. Конструкция представляет собой огромное сердце алого цвета с прозрачной серединой, украшенное фигурками зверей, птиц и растений.

Как уточнили в пресс-службе, арт-инсталляция создана декораторами проекта Edgredient. Конструкция простоит в Малом розарии до 1 сентября.