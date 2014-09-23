Зимой в "Сокольниках" откроют зону экстрим-катания на льду

Фото: ИТАР-ТАСС

Зона экстрим-катания на льду откроется будущей зимой в парке "Сокольники". Ее организуют на 6-м Лучевом просеке, который станет в этом году в частью катка с натуральным покрытием "Гигант".

Экстремальная площадка будет рассчитана на людей, которые уверенно держатся на коньках, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе "Сокольников".

Помимо "Гиганта", который включит в себя зону для эстремалов, в парке также зальют каток "Лед" с искусственным покрытием. Зимой в парке ожидается также запуск проектов "Планета Лед", "The Горка", открытие проката зимних велосипедов, лыж и коньков.

План мероприятий пока не утвержден, но в парке собираются широко отметить открытие зимнего сезона, Новый год, Старый Новый год. Намечено проведение фестиваля необычных саней "Battle Сани".

Напомним, что зимой в "Сокольниках" традиционно организуют два катка: натуральный "Гигант" и искусственный "Лед". Первый занимает большой круг парка и несколько просеков, второй обустраивают на закрытой круглой площадке возле выставочного центра.

Двухсотметровая "The Горка" в Сокольниках - это самая большая в столице горка для катания на тюбах. В прошлом году ее оборудовали травалатором, чтобы посетителям было удобнее подниматься на ее верх.