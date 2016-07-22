Форма поиска по сайту

22 июля 2016, 16:57

Город

В Сокольниках пройдет "Антикварная барахолка"

Фото: facebook.com/baraholkasokolniky

23 июля в парке "Сокольники" будет работать "Антикварная барахолка", сообщается на странице проекта в Facebook.

На большом блошином рынке можно будет найти оригинальные старинные вещи. Здесь представят уникальные предметы быта и интерьера, винтажную одежду, старинные игрушки, бижутерию, книги и журналы, фарфор и стекло, сувениры и подарки.

Неподалеку от "Антикварной барахолки" расположена огромная детская площадка и семейное кафе, в котором можно передохнуть после поисков интересных вещиц.

Время: 23 июля, с 10:00

Место: парк "Сокольники"

парк Сокольники вещи свежий воздух

