В Сокольниках пройдет "Антикварная барахолка"

Фото: facebook.com/baraholkasokolniky

23 июля в парке "Сокольники" будет работать "Антикварная барахолка", сообщается на странице проекта в Facebook.

На большом блошином рынке можно будет найти оригинальные старинные вещи. Здесь представят уникальные предметы быта и интерьера, винтажную одежду, старинные игрушки, бижутерию, книги и журналы, фарфор и стекло, сувениры и подарки.

Неподалеку от "Антикварной барахолки" расположена огромная детская площадка и семейное кафе, в котором можно передохнуть после поисков интересных вещиц.