Воскресенье от M24.ru и 2do2go: ярмарка конструкторов и итальянская кухня

Фото: vk.com/funwallclub

23 ноября в столице пройдет большое количество увлекательных событий. Совместно с нашими друзьями из 2do2go мы подготовили список лучших мероприятий.

Вы узнаете о ярмарке конструкторов в "Сокольниках" и об открытии детского скалодрома FunWall Club, о выставке арт-работ по мотивам "Теории большого взрыва" и о фестивале Italian Week, а также об экскурсии на Фабрику елочных игрушек и о показах японских фильмов.

Учим детей скалолазанию. Открытие детского скалодрома FunWall Club

Когда : 23 ноября в 10:00 : 23 ноября в 10:00 Где: улица Бумажный проезд, 19, строение 1 Билет: бесплатно



В Москве на самом большом в стране скалодроме BigWall будет запущен новый детский скалолазный центр FunWall Club. Это уникальный комплекс, площадь которого составляет 250 квадратных метров. Аналогов ему в столице не существует. В честь открытия FunWall Club дарит всем желающим бесплатное посещение.

Собираем конструкторы. Ярмарка конструкторов в "Сокольниках"

Фото: vk.com/event59970577

Когда: 23 ноября в 11:00 23 ноября в 11:00 Где: Песочная аллея, строение 30 Билеты: от 200 рублей



Интеллектуальная детская игротека "Ярмарка конструкторов" пройдет в Доме детского творчества парка "Сокольники". На ярмарке будут представлены конструкторы: магнитный Magformers, суставчатый Zoob, конструктор-головоломка Wedgits, гибкий Bricks Эластик, шарогон для стеклянных шариков и шестеренки, конструкторы Huna для создания роботов, электронный конструктор "Знаток" и другие увлекательные конструкторы.

Идем на выставку. Выставка арт-работ по мотивам "Теории большого взрыва"

Фото: solyanka.org

Когда: 23 ноября в 12:00 23 ноября в 12:00 Где: Галерея на Солянке; Солянка, 1/2, строение 2 Билет: от 100 рублей



Московские поклонники "Теории большого взрыва" смогут встретиться с любимыми персонажами. Леонард, Говард, Радж, Пени, Эми и Бернадетт – этих героев популярного сериала можно будет увидеть на картинах известных арт-художников в рамках выставки арт-работ по мотивам "Теории большого взрыва".

Делаем новогодние игрушки. Экскурсия на Фабрику елочных игрушек

Фото: M24.ru

Когда: 23 ноября в 11:00 23 ноября в 11:00 Где: парк "Сокольники"; Сокольнический вал, 1 Билет: от 250 рублей



В преддверии Нового года в павильоне №17 в парке "Сокольники" будет работать "Фабрика елочных игрушек". В музее можно увидеть, как создаются волшебные новогодние шары, попробовать себя в творчестве на мастер-классе, выпить чаю у настоящего 50-литрового самовара и купить подарки к Новому году в специализированном магазине стеклянных елочных игрушек.

Смотрим японское кино. Фестиваль японского кино

Фото: M24.ru

Когда: 23 ноября в 19:30 23 ноября в 19:30 Где: кинотеатр "Формула Кино Горизонт"; Комсомольский проспект, 21/10 Билет: от 100 рублей



У гостей и жителей столицы появится отличная возможность посетить фестиваль японского кино и увидеть одни из лучших фильмов Страны восходящего солнца, которые были удостоены высокой оценки жюри Японской киноакадемии. В рамках форума зрители смогут познакомиться с шестью современными японскими картинами различных жанров. Специальным гостем мероприятия станет известный продюсер Кодзи Маэда.

Знакомимся с итальянской культурой. Фестиваль Italian Week

Фото: M24.ru

Когда: 23 ноября в 10:00 23 ноября в 10:00 Где: кофейня Lavazza Espression; улица Покровка, 25 Билет: от 100 рублей



В Москве пройдет праздничный итальянский фестиваль, на котором гостям и жителям столицы предложат попробовать различные пикантные закуски, сладкие десерты и вино. Пришедших будут ждать познавательные мастер-классы, вечерние кинопоказы в уютной атмосфере, лекции, посвященные богатому культурному наследию Италии, ее архитектурным памятникам и живописным уголкам, занятия по итальянскому языку и увлекательные мероприятия для самых маленьких посетителей.