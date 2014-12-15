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Свежий воздух

15 декабря 2014, 12:20

Арт-объект в виде огромной кружки появится в парке "Сокольники"

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"Афиша": В парке "Сокольники" отметят международный день чая

На территории парка "Сокольники" в День чая, 15 декабря, установят арт-объект в виде огромной желтой кружки. Посетители смогут бесплатно выпить из нее чаю.

Также через кружку будут передавать тепло в другие города. Для этого посетителям парка необходимо обнять кружку или прикоснуться к ней рукой.

"Следить за происходящим можно будет в прямом эфире на встроенном в кружку экране", - сообщили организаторы проекта.

Кружка простоит в парке до 20 декабря.

Добавим, что в День чая пассажиров московского метро порадуют "Позитивными паузами". Это специально отобранные мелодии и шутки, которые на один день заменят привычные объявления в метро.

Что касается необычных арт-объектов, то ранее сетевое издание M24.ru сообщало о появлении у входа в парк Горького елки в виде рожка мороженого. На Манежной площади установили гигантский елочный шар, а у парка искусств МУЗЕОН – елку-лабиринт в виде московской высотки.

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