14 марта 2014, 16:57

Город

В "Сокольниках" пройдет Большой парад святого Патрика

Фото: irishweek.ru

В "Сокольниках" 15 марта пройдет Большой парад святого Патрика. Руководить парадом будут ирландские музыканты и артисты уличных театров.

На входе в парк гримеры помогут всем желающим создать настоящий ирландский образ. После шествия состоится концерт на центральной сцене парка.

В Центральном доме художника в этот день состоится грандиозный 14-часовой марафон ирландской музыки St. Patrick’s Day&Night. Среди хедлайнеров - волынщик Paddy Keenan, основатель The Bothy Band, обладатель премии Grammy, ирландская фолк-группа из Дублина Banjo Hearts, Виктор Зинчук с кельтской программой, а также лучшие фолк-рок коллективы из России, Белоруссии и Украины.

Начало парада - в 12.00, вход свободный. Начало марафона ирландской музыки - в 15.00, стоимость билетов - от 800 рублей.

