Исторический велопробег пройдет на аллеях парка "Сокольники"

Фото: М24

В воскресенье, 9 июня, на территории парка "Сокольники" пройдет акция под названием "Исторический велопробег". Соревноваться между собой будут участники в платьях и костюмах 60-80-х годов. При этом прокатиться горожанам предложат на антикварных велосипедах.

"Для участия необходимо создать исторически достоверный образ, временной интервал которого ограничивается указанным периодом. Тематика и география происхождения образа никак не ограничена. Современные велосипеды, а также участники, чей образ не соответствует заявленным условиям, к участию в велопробеге в рамках конкурсной программы не допускаются", - сообщили организаторы.

Оценивать готовность к велосоревнованию на старте будут эксперты в области истории костюма и велотранспорта.

Помимо веселых гонок участники пробега смогут узнать интересные факты из истории развития велосипедного спорта, увидят модели необычного ретротранспорта и найдут велолюбителей-единомышленников.

После соревнований в парке организуют пикник. Под звуки живой музыки здесь состоится награждение лучших велосипедистов в номинациях "Самый оригинальный образ", "Самый гармоничный образ", "Самый красивый велосипед", "Самый аутентичный велосипед", а также "Вело-Леди" и "Приз за фигурное вождение".