Любители велосипедов переоденутся в героев "Алисы в Стране Чудес"

Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 6 октября, в парке "Сокольники" состоится осенний велокарнавал. Любители двухколесного транспорта закроют сезон катания, нарядившись в сказочные костюмы: дресс-кодом карнавала станет тема Кэрролловской "Алисы в Стране Чудес".

Герои сказочной истории будут выбирать Королеву, поучаствуют в велогонках под названием "Чеширские коты VS Белые кролики", сыграют в крокет и гигантские шахматы, а также, конечно, посетят самое настоящее "Безумное чаепитие". Для участников карнавала будут организованы различные конкурсы.

Чтобы принять участие в празднике велосипедов, потребуется зарегистрироваться на сайте парка "Сокольники", указав в форме заявки приглянувшийся сказочный образ и свои контакты.