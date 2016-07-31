Форма поиска по сайту

31 июля 2016, 02:00

Культура

Амурские тигры прогуляются по "Музеону"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

31 июля в парке на Крымском валу пройдет фестиваль "Тигры в "Музеоне", приуроченный к Международному дню тигра.

На протяжении всего дня в "Музеоне" будут проходить лекции, китайские и индийские представления, викторины и конкурсы. В качестве музыкального сопровождения фестиваля в парке выступит духовой оркестр Brevis Brass Band. Также состоится три выступления театра "Мистерий".

Также в рамках фестиваля "Моя Планета. Планета людей" в летнем кинотеатре Музеона в 21:00 пройдет показ фильма "Амурский тигр. Путь к священной горе", премьера которого состоялась на 38-м Московском международном кинофестивале. Картина рассказывает о древней Удэгейской легенде, согласно которой где-то в тайге есть священная гора, на вершину которой взбираются все амурские тигры перед своей смертью.

Место: Крымский вал, 2, парк "Музеон"

Время: 31 июля, с 12:00

