Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня 2016, 13:58

Культура

В "Музеон" привезут редкие фильмы по Шекспиру

Фото: ТАСС/Виктория Виатрис

С 21 по 26 июня в столице будет проходить фестиваль "Шекспир в летнюю ночь". В его программе – ретроспектива фильмов по мотивам произведений Шекспира, подготовленная Британским Советом и Британским институтом кино, а также лекции о месте английского классика в мировой культуре. Мероприятие проводится в рамках празднования 400-летия памяти Шекспира и Года языка и литературы России и Великобритании 2016.

Центральной площадкой фестиваля станет Парк искусств "Музеон". Посетители кинотеатра под открытым небом смогут посмотреть раритетные немые короткометражные картины – самые первые в истории английского кинематографа экранизации шекспировских пьес – в сопровождении живой музыки. В программе – классическая постановка "Генриха V" 1944 года с Лоуренсом Оливье и отреставрированная версия знаменитой экранизации "Ромео и Джульетты" Франко Дзеффирелли 1968 года выпуска. Киноленту представит сам Леонард Уайтинг, исполнивший роль Ромео. Программа фестиваля не обойдется без "Макбета" (1971) Романа Полански, "Театра Крови" (1973) Дугласа Хикокса и экранизации пьесы "Много шума из ничего" (1993), которую снял многократный претендент на "Оскар" Кеннет Брана.

Откроет же фестиваль актер Иэн Маккеллен: он представит недавно отреставрированный фильм "Ричард III" 1995 года, в котором исполнил главную роль.

В образовательной программе – лекции российских и британских экспертов, которые расскажут о развитии шекспировской темы в кино, моде и искусстве. Среди лекторов – Дэниэль Розенталь, автор книг "Шекспир на экране" и "100 фильмов по произведениям Шекспира", историк моды, радиоведущая и приглашенный лектор London College of Fashion Эмбер Бутчард и руководитель курса "Графический дизайн" в Британской высшей школе дизайна в Москве Кристофер Рейнбоу.

парк Музеон Шекспир Роман Полански фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика